Vylaďte si Windows 10 pro maximální produktivitu - 2.díl

Předcházející díl

Zdá se vám, že vaše produktivita práce je tak nějak nižší, než by měla být? Nevadí! Máme pro vás řešení. Operační systém Windows 10 je přímo nabit všemi možnými druhy nástrojů, které vám mají pomoci co nejlépe zvládnout zadanou práci. A nejen to – operační systém Windows 10 zároveň obsahuje i celou řadu nástrojů, které dokážou optimalizovat produktivitu práce.

Nenechte se vyrušovat z práce – pokračování

Pokud nechcete být takto radikální, pak klepněte na poměrně nenápadný odkaz Nastavení Pomocníka pro lepší soustředění, který se nachází přímo pod zmiňovaným přepínačem. Právě tento pomocník vám umožní nastavit pravidla, která vám umožní nakonfigurovat, kdy budete chtít dostávat oznámení operačního systému a jakým způsobem.

Pokud tedy budete chtít přijímat oznámení například pouze od konkrétních aplikací, třeba od aplikací Pošta a kalendář, pak se vraťte do hlavního okna s názvem Oznámení a akce. Zde ve spodní části uvidíte rozsáhlý seznam všech aplikací, které vám případně mohou zasílat oznámení. U aplikací, kde není skutečně nijak kriticky nutné, aby vám posílaly oznámení, přesuňte přepínač do polohy Vypnuto. Tak například my jsme vypnuli zobrazování oznámení od Razer Synapse a platformy Discord, protože i přesto, že si rádi tu a tam zahrajeme nějakou hru, během pracovní doby o oznámení od těchto aplikací nestojíme. Zároveň jsme zrušili zaslání oznámení od aplikace Pošta, protože osobně raději si kontrolujeme došlou poštu podle sebe a nepotřebujeme, aby nás rušila upozornění na právě došlé e-maily.

Možná vám to tak nepřijde, ale oznámení nejsou těmi nejrušivějšími elementy. Není totiž snad nic horšího než když si operační systém Windows 10 umíní, že provede restart počítače, aby mohl nainstalovat aktualizace. Naštěstí firma Microsoft tomto ohledu v uplynulých letech skutečně dosti zapracovala, takže k tomuto neblahému jevu dochází stále méně často – ale může k němu dojít, a o to jde.

Přesuňte se do nabídky Start > Nastavení > Aktualizace a zabezpečení > Windows Update a prohlédněte si zde možnosti nastavení. Věnujte pozornost zejména nastavení Změnit dobu aktivního používání. Toto nastavení prozradí operačnímu systému, kdy pracujete a v intervalu aktivního používání počítače nebude operační systém vynucovat restartování počítače. Hodí se ovšem i možnost dočasně pozastavit aktualizace na dobu 7 dní – a pokud klepnete na volbu Upřesnit možnosti, můžete pozastavit instalaci aktualizací na více než měsíc.

Pokračování

Úvodní foto: © EpicStockMedia - Fotolia.com