Zodpovídáme dotazy okolo nového Edge od Microsoftu (7)

Webový prohlížeč od Microsoftu, postavený okolo jádra Chromium, oficiálně dorazil, což s sebou nutně přineslo i otázky uživatelů, kteří možná netuší, co to pro ně znamená. Přinášíme odpovědi na ty nejčastější.

Jak bude Chromium Edge aktualizován?

Prostřednictvím běžných kanálů pro Windows, což pro spotřebitele a malé podniky znamená Windows Update. Větším organizacím budou aktualizace Edge nabízeny skrze Windows Server Update Services (WSUS), a získat je bude možné také skrze řešení Configuration Manager nebo Intune. (Na macOS musí IT oddělení vytvořit tzv. plist soubory, které mohou být distribuovány skrze Intune nebo Jamf, což je de facto platforma pro správu Maců v podnicích nebo vzdělávacích institucích.)

A protože Microsoft doposud neobjasnil harmonogram vydávání jednotlivých verzí Edge – zejména fakt, zda bude kopírovat kalendář Chromu – není jasné, zda společnost pozdrží aktualizace Edge na další možný Patch Tuesday nebo je prostě vydá ve speciálním režimu.

Využití Patch Tuesday (záplatových úterků) by do už tak dost plného harmonogramu Microsoftu přidalo další aktualizaci; vždyť jen samotný Windows 10 už je má každý měsíc celkem čtyři. Na druhou stranu pohyblivé aktualizace kdykoliv v měsíci by šly proti zákazníkům navyklým na to, že k updatům dochází v konkrétním dni v průběhu měsíce.

Úvodní foto: © Edelweiss - Fotolia.com