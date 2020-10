Zálohujte si Fotky Google včetně metadat - 3.díl

Na zálohování fotografií budete muset vynaložit nějaké to úsilí – samo to nepůjde.

Fotky Google patří mezi jedny z nejlepších způsobů pro synchronizaci a ukládání obrázků pořízených a uložených na vašem smartphonu. Nicméně jejich přesun mimo knihovnu fotografií by vydal na celý další článek – zejména v případě, že chcete u fotografií zachovat metadata (datum a čas pořízení, popisky atd.).

Stažení archivu s fotografiemi – pokračování

Při exportu se bohužel z fotografií a videí ztrácejí metadata. Pokud je budete chtít zachovat, existuje několik možností, jak to udělat, ale naneštěstí ani jedna není příliš jednoduchá:

1) Ruční export fotografií ze služby Fotky Google na webu. Jedná se o velmi únavný a otravný proces, kdy musíte vybrat třeba 500 fotografií najednou a exportovat je do nějaké složky. Pak je ještě třeba ručně tyto fotografie roztřídit do složek, abyste vždy co možná nejrychleji našli tu, kterou potřebujete.

2) Sdílení jednotlivých fotografií nebo alb pomocí elektronické pošty nebo cloudového úložiště na svém mobilním zařízení. To je sice snad ještě horší než předcházející možnost, na druhou stranu si můžete vybrat fotografie nebo alba na svém telefonu, sdílet je pomocí služeb Dropbox, Disk Google nebo pomocí elektronické pošty, a následně je možné je přesunout jinam. Tak je třeba postupovat tak dlouho, dokud není exportováno vše.

3) Vyzkoušení aplikace nebo nástroje třetích stran. V závislosti na tom, kolik informací chcete získat z jednotlivých fotografií můžete použít celou řadu zdarma dostupných i placených nástrojů, které se pyšní tím, že dokážou zachovat vaše soubory. Příkladem může být třeba nástroj PhotoMove 2.5 (cca 210 Kč), který setřídí fotografie podle data a pak je přesune nebo zkopíruje do složek, jejichž název obsahuje rok, měsíc a datum. Nebo můžete také zkusit 30denní zkušební verzi nástroje SynBackPro (cca 1 300 Kč), který dokáže setřídit vaše fotografie podle data a současně v nich zachovat metadata. Pokud si myslíte, že jste zdatní v používání terminálu u operačního systému macOS nebo příkazového řádku v OS Windows, pak můžete vyzkoušet zdarma dostupný nástroj ExifTool.

Vzhledem k tomu, že se jedná o nástroje třetích stran, neexistuje žádná záruka, že budou tyto nástroje pracovat bezchybně, ovšem pokud nechcete být ve svém volném čase odsouzeni k ručnímu třídění tisíců fotografií, určitě stojí minimálně za vyzkoušení.

Úvodní foto: © Edyta Pawlowska - Fotolia.com