Vzorce s procenty v Excelu: % z celku, DPH... - 6.díl

Vzorce pro práci s procenty, které se nachází v programu MS Excel, vám pomohou při těch nejběžnějších výpočtech, v nichž se v nějaké podobě uplatňují procenta – ať se jedná o výpočet daně z přidané hodnoty, nebo o výpočet procentního nárůstu nebo poklesu. Všechny námi prováděné výpočty ukážeme na konkrétních příkladech, třeba příklady pro převod zlomků na procenta, výpočet daně z přidané hodnoty z nějaké částky, výpočet počtu procent z celku, výpočet procentního nárůstu nebo poklesu, výpočet počtu procent dokončení nějakého projektu a výpočet percentilu.

Stanovení pořadí pomocí percentilu

Předpokládejme, že máte docela dost zájemců o práci v národních parcích a lesích. Ze životopisů a prvních rozhovorů máte pocit, že jsou pro dané pracovní pozice takřka všichni stejně kvalifikovaní. Na druhou stranu platí, že úspěšní zájemci o danou pozici musí mít určitou minimální kvalifikaci, které se často v životopisech neuvádí, například to, jak psovi bezpečně odstranit klíště.

Řešením v této situaci je test znalostí a dovedností, kterým projde každý uchazeč. Pro vyhodnocení testu pak použijete v Excelu funkci PERCENTRANK.EXC, která stanoví každému uchazeči pomocí percentilu jeho úspěšnost.

Zadejte do buněk A2:A11 deset jmen uchazečů. Do buněk B2:B11 pak zadejte každému uchazeči počet bodů, které každý uchazeč získal ve znalostním testu. Nyní je třeba ještě tuto oblast obsahující výsledky testu pojmenovat.

Označte proto oblast buněk B2:B11 a poté klepněte do nabídky Vzorce> Definovat název > Definovat název a do pole Název zadejte slovo Skóre. Poté rozbalte rozevírací seznam Obor a ze zde existujících možností vyberte položku List1, čímž definujete umístění oblasti. Povšimněte si obsahu pole Odkaz na:, které obsahuje adresy buněk vybrané oblasti. Pokud by byla vybraná oblast chybná, pak klepněte na červenou šipku nacházející se vpravo a zadejte správný rozsah buněk, popřípadě znovu vyberte správné buňky a vše potvrďte stiskem tlačítka OK.

Poznámka: Aby níže použitý vzorec správně fungoval, je nezbytné oblast „pole“ nejen definovat, ale i pojmenovat.

