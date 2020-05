Vylepšete si stylistiku díky editoru pro online verzi Wordu - 2.díl

Předcházející díl

Přejmenování služby Office 365 na Microsoft 365, které před několika týdny oznámila firma Microsoft, s sebou kromě změny názvu produktu přinese i další funkce, které budou postupně přicházet v následujících měsících. Je tu však jedna výjimka – funkce, kterou můžete použít už dnes: jedná se o nový nástroj Editor, který je určený pro online verzi Wordu.

Jak Editor pomáhá při psaní

V okně Wordu Online se vpravo nachází velká fialová tabulka, v níž se zobrazují nejběžnější chyby (Corrections) a návrhy (Refinements). Možná vám to přijde zvláštní, nicméně klepnutím do této tabulky žádný proces oprav nespustíte. Je to trochu jinak – po klepnutí na každý podnadpis, například Spelling (Pravopis) a Grammar (Gramatika) se začnou označovat slova nebo fráze, které potřebují nějakým způsobem vylepšit.

Klepnutím do horní části dokumentu sdělíte Editoru, že má začít se svými návrhy od začátku. U každého návrhu je pak třeba klepnout na značku „“, čímž se přesunete na další návrh. Po klepnutí na nabídku reprezentovanou výpustkou se dostanete k dalším možnostem, jako je například ignorování záměrně chybně napsaného slova v celém dokumentu.

U každého kroku vám Editor trpělivě vysvětlí, proč vám tento návrh zobrazuje. Nicméně vězte, že se přitom neřídí žádným pevně daným návodem pro stylistiku textu, ale spíše se orientuje podle určitých zásad – Editor například upřednostňuje kratší věty, díky nimž je text srozumitelnější a současně prosazuje používání bohatého a rozmanitého jazyka. Zároveň předpokládá, že píšete oficiální dokument, a proto se často snaží odstranit neformální zkratky.

Je třeba zdůraznit, že Editor je také politicky korektní. Cíleně vás tedy odvádí od příliš genderově zaměřeného jazyka nebo od tak citlivých bodů geopolitického charakteru – typickým příkladem je označení Republika Myanmarský svaz, které vztahuje ke státu Barma. Editor také navrhuje, abyste pečlivě kontrolovali umístění interpunkce dovnitř nebo vně uvozovek, jejíž používání se v britské angličtině a americké angličtině liší.

Při práci s Editorem od Microsoftu vždy mějte na zřeteli, že tento nástroj v žádném případě nemá být definitivním rozhodčím, který určuje, jak má text vypadat. Faktem je, že jazyk jako takový se neustále vyvíjí. Profesionální spisovatelé se s radostí noří do vášnivých útoků (a obran) používání Oxford comma (jedná se o spor, zda v angličtině psát či nepsat čárku před poslední položkou ve výčtu). Stále jsme přesvědčení, že označení „Mbits/s“ odpovídá jednotce „megabity za sekundu“ více než „Mbps“. Pokud byste Editorem prohnali knihu Medvěd od Williama Faulknera, pak byste pravděpodobně shodili server Microsoftu. Ale zaujalo nás například, že doporučení Editoru vyhýbat se zkratkám je v rozporu s vlastním online průvodcem pro psaní textů. Ale nevadí – v každém případě je funkce Editoru ve Wordu Online velmi šikovným a rychlým nástrojem pro zdokonalení při sepisování dokumentů.

Úvodní foto: (c) jd-photodesign - Fotolia.com