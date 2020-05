Vylepšete si stylistiku díky editoru pro online verzi Wordu - 1.díl

Přejmenování služby Office 365 na Microsoft 365, které před několika týdny oznámila firma Microsoft, s sebou kromě změny názvu produktu přinese i další funkce, které budou postupně přicházet v následujících měsících. Je tu však jedna výjimka – funkce, kterou můžete použít už dnes: jedná se o nový nástroj Editor, který je určený pro online verzi Wordu. Tento nový nástroj Editor vám přináší nové možnosti týkající se zejména oblasti návrhů při psaní dokumentů. Jedná se zejména o pomoc v oblasti gramatiky a stylistiky, aby vámi vytvořený text byl maximálně výstižný a srozumitelný.

Úvod

Jak již název nástroje napovídá, není nový Editor k dispozici pro aplikaci Word, která se instaluje do počítače, a to ani pro aplikaci Word dostupnou v rámci předplatného Office 365/Microsoft 365, ani pro Word 2019. Nový nástroj Editor můžete použít pouze v nástroji Word Online, navíc budete potřebovat předplatné Office 365/Microsoft 365. (Microsoft někdy tuto online verzi Wordu označuje také jako Word Online, Word pro web nebo Office Online).

Edito je dostupný i v podobě rozšíření pro internetový prohlížeč Google Chrome nebo pro „nový“ internetový prohlížeč Microsoft Edge, přičemž v této podobě bude možná jeho použití ještě zajímavější zejména pro všechny ty, kteří potřebují pracovat s více aplikacemi.

Nový Editor není ničím jiným než rebrandingem (oživením) a vylepšením podobných nástrojů, které byly ve Wordu Online k dispozici již dříve. Konkrétně se jedná o nástroj Insights for Office, který do Wordu Online v roce 2014 integroval vyhledávání pomocí vyhledávače Bing a v roce 2019 nástroj Ideas umožňující vylepšení psaní integrací umělé inteligence. Obě tyto funkce jsou nyní integrovány do nového Editoru, který ale přichází s novým formátem dashboardu, který vám umožňuje procházet jednotlivá slova a fráze a provádět všechny potřebné úpravy.

Editor je součást panelu nástrojů Wordu Online a standardně se zobrazuje při otevření nového dokumentu. K Editoru se rovněž můžete dostat po klepnutí na záložku Domů v panelu nástrojů Wordu Online. V každém případě můžete Editor používat buď přímo při psaní, nebo použít příkazy Vyjmout a Vložit, které použijete pro vložení do okna Wordu Online, aby vám Editor zhodnotil kvalitu vámi napsaného textu. Po vložení textu jednoduše stisknete tlačítko Editoru a cloudové nástroje využívající umělou inteligenci vám tento text zhodnotí za pouhých několik sekund.

Pokračování

Úvodní foto: PCWorld.com