Vylaďte si Windows 10 pro maximální produktivitu - 8.díl

Zdá se vám, že vaše produktivita práce je tak nějak nižší, než by měla být? Nevadí! Máme pro vás řešení. Operační systém Windows 10 je přímo nabit všemi možnými druhy nástrojů, které vám mají pomoci co nejlépe zvládnout zadanou práci. A nejen to – operační systém Windows 10 zároveň obsahuje i celou řadu nástrojů, které dokážou optimalizovat produktivitu práce.

Další pomocníci – Cloudová schránka a Historie souborů

S výhodou využívá možností propojení služeb s vaším účtem Microsoft i funkce Cloudová schránka, která vám umožní zkopírovat text na jednom počítači a pak jej vložit do jiného počítače. To je skutečně vynikající funkce. Přesuňte se do nabídky Start > Nastavení > Systém > Schránka, kde si tuto funkci si zde zapněte a následně si nastavte její chování.

Máte-li k počítači připojeno nějaké externí úložiště, pak vám přijde vhod funkce Historie souborů, která zálohuje vaše dokumenty v reálném čase a ukládá dokonce i různé verze dokumentů, takže v případě potřeby můžete obnovit nejen samotný soubor, ale dokonce i konkrétní verzi. Pokud tak píšete třeba nějaké pojednání a omylem si v něm smažete první odstavec, k němuž se budete chtít později vrátit, pak není nic snazšího, než si spustit funkci Historie souborů a obnovit tu verzi souboru s pojednáním, která příslušný první odstavec obsahuje. Jen pro úplnost – aby vám funkce Historie souborů fungovala, nepotřebujete nutně rychlý externí disk SSD, vystačíte i s pomalejším, ale dostupnějším klasickým pevným diskem.

A to je vše. Věříme, že tipy a nástroje, které jsme vám představili, vám pomohou zefektivnit a zrychlit vaši práci.

Úvodní foto: PCWorld.com