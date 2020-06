Vylaďte si Windows 10 pro maximální produktivitu - 5.díl

Předcházející díl

Zdá se vám, že vaše produktivita práce je tak nějak nižší, než by měla být? Nevadí! Máme pro vás řešení. Operační systém Windows 10 je přímo nabit všemi možnými druhy nástrojů, které vám mají pomoci co nejlépe zvládnout zadanou práci. A nejen to – operační systém Windows 10 zároveň obsahuje i celou řadu nástrojů, které dokážou optimalizovat produktivitu práce.

Zorganizujte si práci – virtuální pracovní plochy

Dalším velmi schopným nástroje pro zlepšení organizace práce je až neskutečně podceňovaná funkce virtuálních pracovních ploch, která se objevila právě v operačním systému Windows 10. Virtuální pracovní plochy vám umožní vytvořit si samostatné „virtuální“ verze vaší pracovní plochy, přičemž v každé běží vlastní instance aplikací a mezi nimiž můžete volně přecházet. Vzhledem k tomu, že často pracujeme z domova, tu a tam používáme virtuální plochy pro oddělení času věnovanému práci a času věnovanému zábavě. Tak například na virtuální pracovní ploše určené pro práci běží aplikace Office, Slack a internetový prohlížeč a na virtuální pracovní ploše určené pro zábavu je zase spuštěný Steam, Discord, internetový prohlížeč, Reddit a Twitter. Když je čas na odpočinek, stačí se přepnout na virtuální pracovní plochu určenou pro zábavu a pokračovat ve hraní.

Virtuální pracovní plochy využijete i jinak – pokud pracujete na více složitějších úkolech, můžete mít každou pracovní plochu věnovanou jednomu takovému úkolu. Na této pracovní ploše pak můžete mít všechny aplikace, které pro řešení tohoto úkolu potřebujete, záložky internetového prohlížeče a dokumenty nebo tabulky, které používáte pro řešení úkolu. Možností je nespočet a jediným omezením je míra vaší představivosti!

