Vylaďte si Windows 10 pro maximální produktivitu - 4.díl

Zdá se vám, že vaše produktivita práce je tak nějak nižší, než by měla být? Nevadí! Máme pro vás řešení. Operační systém Windows 10 je přímo nabit všemi možnými druhy nástrojů, které vám mají pomoci co nejlépe zvládnout zadanou práci. A nejen to – operační systém Windows 10 zároveň obsahuje i celou řadu nástrojů, které dokážou optimalizovat produktivitu práce.

Zorganizujte si práci – Windows Snap

Nepodceňujte význam funkce Windows Snap, která představuje v operačním systému integrovanou možnost pro rozdělení vašeho monitoru na několik částí vyhrazených jednotlivým aplikacím. Uchopte otevřené okno za titulkový pruh – to je onen panel v horní části okna, na němž je uveden název aplikace, a táhněte toto okno na monitoru doleva nebo doprava tak dlouho, dokud se kurzor myši nedotkne okraje monitoru. Vzápětí se zobrazí šedý rámeček, který bude vycházet z kurzoru myši a bude rámovat polovinu pracovní plochy monitoru. Když nyní pustíte tlačítko myši, vyplní okno přetahovaného programu onu polovinu pracovní plochy monitoru. Okna ostatních programů se pak zobrazí v druhé polovině pracovní plochy. Pokud si nyní vyberete jedno z těchto oken, vyplní durhou polovinu pracovní plochy. Velmi jednoduše tak dosáhnete zobrazení oken dvou aplikací na monitoru, kdy každé okno bude zabírat přesně polovinu pracovní plochy.

Máte-li větší monitor, popřípadě nějakou vysoce kvalitní zobrazovací jednotku o rozlišení 1 440p nebo 4K, pak můžete funkci Snap použít pro rozdělení pracovní plochy na ještě více částí. Přetažením otevřených oken k rohu pracovní plochy dosáhnete rozdělení pracovní plochy na čtvrtiny, nicméně v tomto případě nebudete mít možnost vybrat si okno, kterým se má vyplnit zbývající pracovní plocha. Budete tak muset požadovaná okna připnout ke každému rohu ručně.

Ale věřte, že to za to stojí. Díky tomu, že budete mít na pracovní ploše otevřen současně dokument nebo tabulku, program pro chat, kterým komunikujete a Outlook, pak zjistíte, že najednou vám práce půjde tak nějak daleko lépe od ruky, zvláště tehdy, pokud přenášíte data z jedné aplikace do druhé.

