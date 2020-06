Vylaďte si Windows 10 pro maximální produktivitu - 3.díl

Předcházející díl

Zdá se vám, že vaše produktivita práce je tak nějak nižší, než by měla být? Nevadí! Máme pro vás řešení. Operační systém Windows 10 je přímo nabit všemi možnými druhy nástrojů, které vám mají pomoci co nejlépe zvládnout zadanou práci. A nejen to – operační systém Windows 10 zároveň obsahuje i celou řadu nástrojů, které dokážou optimalizovat produktivitu práce.

Zorganizujte si práci – více monitorů

Pokud si práci dobře zorganizujete, uvidíte rozdíl v produktivitě práce prakticky okamžitě. Ano, je pravda, že klávesovou zkratku Alt-Tab při spoustě současně otevřených můžete použít také, ale pokud si dáte tu práci a čas, abyste si vše utřídili, se vám vrátí, protože vám práce půjde daleko lépe od ruky. V operačním systému Windows 10 se nachází několik nástrojů, které dokážou multitasking učinit ještě efektivnější než kdykoliv předtím.

V první řadě zvažte, zda nemůžete použít při práci více monitorů. Právě sestava s více monitory výrazně zvyšuje produktivitu práce a osobně vám doporučujeme používat více monitorů vždy, pokud je to jen trochu možné. Svým způsobem můžete jako druhý monitor použít i televizi. Samozřejmě chápeme, že současné používání více monitorů nevyhovuje každému, popřípadě si každý nemůže více monitorů ani dovolit. V každém případě níže uvedené nástroje operačního systému Windows 10 vám pomohou i v případě, kdy máte k počítači připojen jen jeden monitor.

Pokračování

Úvodní foto: (c) Pink Shot - Fotolia.com