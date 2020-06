Vylaďte si Windows 10 pro maximální produktivitu - 1.díl

Zdá se vám, že vaše produktivita práce je tak nějak nižší, než by měla být? Nevadí! Máme pro vás řešení. Operační systém Windows 10 je přímo nabit všemi možnými druhy nástrojů, které vám mají pomoci co nejlépe zvládnout zadanou práci. A nejen to – operační systém Windows 10 zároveň obsahuje i celou řadu nástrojů, které dokážou optimalizovat produktivitu práce. Jak ale víte, všechno má své stinné stránky, a je tomu tak i v tomto případě: všechny tyto vynikající nástroje a triky operačního systému Windows pro maximalizaci produktivity práce nejsou na první pohled vůbec zřejmé, navíc celá řada těch nejužitečnějších nastavení je pohřbena někde v hlubinách různých nabídek a voleb tohoto operačního systému.

Nicméně i přesto si myslíme, že vám dokážeme pomoci. Stačí pouhých pět nebo deset minut, které věnujete operačnímu systému Windows 10 a uvidíte, jak se vám promění – a je přitom úplně jedno, jestli se právě nutíte (a poměrně neúspěšně) pracovat z domova, nebo stojíte o nějaké trvalejší řešení pro optimalizaci práce na počítači. Pojďme na to!

Nenechte se vyrušovat z práce

Pokud se skutečně chcete naplno soustředit na práci, pak je klíčové, abyste minimalizovali počet rušivých podnětů, které vám soustředění narušují. Řešení může být v tomto případě i velmi jednoduché: stačí kontrolovat elektronickou poštu nebo aktivitu na sociálních sítích pouze v určený čas, nicméně operační systém Windows 10 v tomto směru má tendenci zasílat vám oznámení, které narušují vaši produktivitu. Tato oznámení mohou pocházet jak od aplikací, tak od operačního systému jako takového. Pojďme se tedy nejprve vypořádat právě s těmito rušivými elementy.

Rozevřete nabídku Start a v ní klepněte na ikonku ozubeného kolečka s popiskem Nastavení. Následně se přesuňte do nabídky Systém > Oznámení a akce. V tomto okně se nachází několik různých nastavení. Pokud se chcete se zasíláním oznámení vypořádat skutečně radikálně, pak jednoduše přesuňte přepínač Zobrazovat oznámení aplikací a jiných odesílatelů do polohy Vypnuto. A je to.

Pokračování

Úvodní foto: PCWorld.com