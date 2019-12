Ušetřete za digitalizaci snímků díky Google PhotoScan - 3.díl

Předcházející díl

Možnost digitalizovat, tj. převést fotografie do digitální podoby oceníte u lecčehos, nejen u starých fotoalb. Když se někdy probíráte z dnešního pohledu památečními fotografiemi či dokumenty, často řešíte, zda by nebylo vhodné je digitalizovat. Problém je, že digitalizace materiálů na zakázku je relativně drahá, takže rozhodování, zda si nechat pořídit relativně drahou digitální podobu třeba vašich fotografií ze školních let nebo třeba svatebních fotografií, není nic jednoduchého. Je ale vůbec nutné utrácet peníze, když máte skener pro skenování fotografií přímo ve své kapse?

Třetím krokem jsou finální úpravy. Tady nastává problém. Co se týče „dokončovacích prací“, pak ty se v aplikaci PhotoScan nekonají. Aplikace PhotoScan uloží fotografii na váš smartphone, což vám zajistí její automatické zálohování na Fotky Google, Microsoft OneDrive nebo iCloud od firmy Apple. Co se týče finálních úprav, jako je úprava kontrastu, barev či redukce červených očí – na tyto operace musíte použít nějakou jinou aplikaci, například aplikaci Fotky, která je standardní součástí operačního systému Windows 10, Fotky Google, Lightroom apod.

A to je vše. Aplikace PhotoScan je navržena tak, aby se dala používat co možná nejjednodušeji a aby její používání bylo maximálně intuitivní. Určitě ji vyzkoušejte, třeba na nějaké staré fotografii či obrázku. Věříme, že vás výsledky maximálně překvapí, samozřejmě v tom dobrém slova smyslu. A možná budou natolik dobré, že ji použijete i pro digitalizaci nějakých jiných obrázků a díky tomu ušetříte nemalé peníze.

Úvodní foto: (c) bloomua - Fotolia.com