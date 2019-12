Ušetřete za digitalizaci snímků díky Google PhotoScan - 2.díl

Předcházející díl

Možnost digitalizovat, tj. převést fotografie do digitální podoby oceníte u lecčehos, nejen u starých fotoalb. Když se někdy probíráte z dnešního pohledu památečními fotografiemi či dokumenty, často řešíte, zda by nebylo vhodné je digitalizovat. Problém je, že digitalizace materiálů na zakázku je relativně drahá, takže rozhodování, zda si nechat pořídit relativně drahou digitální podobu třeba vašich fotografií ze školních let nebo třeba svatebních fotografií, není nic jednoduchého. Je ale vůbec nutné utrácet peníze, když máte skener pro skenování fotografií přímo ve své kapse?

Skenování fotografií pomocí aplikace PhotoScan ve třech jednoduchých krocích

Nejprve si stáhněte aplikaci Google Photoscan pro Android, popřípadě aplikaci PhotoScan pro iOS. Firma Google nijak neomezuje zařízení, na kterých můžete aplikaci PhotoScan používat, nicméně v každém případě budete potřebovat minimálně operační systém Android 5.0 (Lollipop) a vyšší. Budete samozřejmě potřebovat i fotografii a je přitom úplně jedno, zda je lesklá, nebo matná. Firma Google ani nijak neomezuje velikost fotografií, kterou lze s aplikací použít – my jsme použili menší fotografie 9 × 12 cm a 10 × 15 cm.

Druhý krok spočívá v zahájení skenování. Aplikace PhotoScan vám po spuštění sama prozradí, co máte dělat: Zaberte fotoaparátem ve smartphonu celý snímek tak, aby vyplnil obrazovku smartphonu. PhotoScan pak přes obrázek snímku umístí čtyři malé kroužky a požádá vás, abyste přes každý posunuli koncovou mřížku aplikace. Velmi hezky opět vám vše názorně ukáže krátký tutoriál.

Pokud se vám koncovou mřížku nepodaří přes každý konec nastavit úplně přesně, pak to není až takový problém, protože jsme zjistili, že na kvalitě výsledného snímku se to podle všeho nijak nepozná. Jednotlivé kroužky mají tendenci při zarovnávání také poněkud odskakovat.

Aplikace PhotoScan vám rovněž umožňuje po nasnímání obrázku nastavit okraje snímku. Tato operace měla smysl pouze tehdy, pokud jsme použili PhotoScan se obrázkem proti světlému pozadí, kdy je komplikovanější okraje rozpoznat.

Co ale určitě ovlivňuje kvalitu zobrazení, je v každém případě světlo. Nejprve jsme zkusili vyfotografovat obrázek uvnitř neosvětlené místnosti, přičemž jsme použili pro osvícení blesk integrovaný ve smartphonu. Potom jsme vyšli ven a stejný snímek jsme vyfotografovali ve světle pozdního odpoledne. Rozdíl v barvách byl nepřehlédnutelný. Snímek pořízený při venkovním přirozeném světle měl bravy poněkud vybledlé, nicméně odstíny barev byly prakticky stejné jako u originálního obrázku. Možná by stálo za to provést několik experimentů a pohrát si s osvětlením tak, aby barvy na snímku byly stejné jako u původního obrázku. Nicméně v každém případě je třeba poznamenat, že v aplikaci PhotoScan není žádná ikonka „magické hůlky“, která by povolila nebo zakázala kompenzaci barev při použití blesku integrovaného ve smartphonu.

Podle všeho to vypadá, že aplikace PhotoScan také snižuje rozlišení. I přesto, že jsme pořídili snímek obrázku fotoaparátem Google Pixel 3 o rozlišení 12,2 MP, naskenovaný obrázek měl ve výsledku rozlišení 3 000 × 2 000 pixelů.

