Ušetřete za digitalizaci snímků díky Google PhotoScan - 1.díl

Možnost digitalizovat, tj. převést fotografie do digitální podoby oceníte u lecčehos, nejen u starých fotoalb. Když se někdy probíráte z dnešního pohledu památečními fotografiemi či dokumenty, často řešíte, zda by nebylo vhodné je digitalizovat. Problém je, že digitalizace materiálů na zakázku je relativně drahá, takže rozhodování, zda si nechat pořídit relativně drahou digitální podobu třeba vašich fotografií ze školních let nebo třeba svatebních fotografií, není nic jednoduchého. Je ale vůbec nutné utrácet peníze, když máte skener pro skenování fotografií přímo ve své kapse?

Ano, je to tak – ve své podstatě vystačíte s aplikací Google PhotoScan, která je k dispozici pro operační systémy Android i iOS. Tato aplikace využívá fotoaparát vašeho smartphonu, který použije pro pořízení několika snímků papírových fotografií. Umělá inteligence se pak postará o spojení těchto snímků dohromady a o nastavení okrajů fotografie. Slučování jednotlivých snímků taktéž napomáhá odstranění lesklých ploch vzniklých použitím blesku fotoaparátu. V každém případě platí, že nejlepší výsledek poskytne přirozeným světlem dobře osvětlená fotografie.

V každém případě je třeba čestně přiznat, že nejlepších, nejčistších a nejostřejších výsledků dosáhnete při použití klasických nativních technik digitalizace. Pokud tedy máte k dispozici samostatný skener nebo multifunkční tiskárnu se skenerem, pak přednostně určitě vyzkoušejte minimálně jednu či druhou variantu. Takový skener ovšem něco stojí a nejinak tomu je i s právy k použití obrázků v digitální podobě – jeden místní fotoateliér po nás chtěl 400 Kč! Tak tudy cesta určitě nevede. Řešení je ale nasnadě – jednoduše vyzkoušejte, co dokáže váš fotoaparát ve smartphonu.

Poznámka: Nezapomeňte na otázku autorských práv. Ujistěte se, že víte, jaká práva musíte mít, abyste obrázky mohli sdílet a také si ověřte, zda si autor nárokuje ke svým fotografiím nějaká autorská práva. Pokud jste ale sami autory příslušných snímků, pak by mělo být všechno v pořádku.

Úvodní foto: PCWorld.com