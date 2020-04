Tvorba maker v Excelu a automatizace úloh s jejich pomocí - 7.díl

Pomocí makra můžete spojit řadu úkonů do jedné prakticky okamžitě provedené transakce.

Makra v Excelu nejsou ničím jiným než miniaturními programy, které vykonávají často se opakující operace, a tím vám šetří nejen spoustu času, ale i psaní na klávesnici. Programu MS Excel například trvá spočítání obsahu jednoho celého listu necelou jednu desetinu sekundy. To, co vás ve skutečnosti zpomaluje, jsou pouze a jedině ručně prováděné operace. A právě makra jsou tím správným prostředkem, který zautomatizuje ručně prováděné operace do jedné automatizované operace, která ve výsledku trvá prakticky jen zlomek času.

Programování maker

Macro1: Shromáždění a sloučení dat

1. Přesuňte se do složky, kde máte uloženy databáze firmy a jednotlivých prodejen. Poté otevřete soubor MasterDB.xlsx obsahující jak list Master pro výsledky firmy, tak listy určené pro jednotlivé prodejny.

2. Otevřete jeden z nových listů zaslaných jednotlivými prodejnami – v tomto případě zvolíme list zaslaný prodejnou v Bostonu s názvem BostonDB.xlsx.

3. Klepněte kurzorem myši zpět do souboru MasterDB.xlsx, aby bylo jasné, že pracujete s listem v tomto souboru.

4. Klepněte na záložku Vývojář a zde vyberte na položku Zaznamenat makro. Stejného efektu dosáhnete použitím klávesové zkratky Alt + L + R. V poli Název makra se objeví řetězec Macro1, což je název, který nám vyhovuje, a proto jej tam necháme.

5. Pokud chcete, můžete makru v poli Klávesová zkratka přiřadit klávesovou zkratku (v tomto případě použijte klávesu M). Později tomuto makru budete moci přiřadit tlačítko na pásu karet.

6. V rozevírací nabídce Uložit makro do: klepněte na ikonku šipky směřující dolů a ze seznamu, který se vzápětí zobrazí, vyberte položku Osobní sešit maker. Nastavení poté potvrďte stiskem tlačítka OK.

Nyní začínáte nahrávat makro.

