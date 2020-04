Tvorba maker v Excelu a automatizace úloh s jejich pomocí - 3.díl

Pomocí makra můžete spojit řadu úkonů do jedné prakticky okamžitě provedené transakce.

Makra v Excelu nejsou ničím jiným než miniaturními programy, které vykonávají často se opakující operace, a tím vám šetří nejen spoustu času, ale i psaní na klávesnici. Programu MS Excel například trvá spočítání obsahu jednoho celého listu necelou jednu desetinu sekundy. To, co vás ve skutečnosti zpomaluje, jsou pouze a jedině ručně prováděné operace. A právě makra jsou tím správným prostředkem, který zautomatizuje ručně prováděné operace do jedné automatizované operace, která ve výsledku trvá prakticky jen zlomek času.

Přípravné práce: List Excelu s názvem Master

Pokud jste se rozhodli, že si vytvoříte vlastní listy úplně od základu, pak začněte listem Master. Do buňky A1 přijde vzorec pro zadání data a do buňky B1 pak se vloží umístění prodejny (viz obrázek níže).

1. Do buňky A1 tedy zadejte následující vzorec: =DNES(). Díky tomu bude tato buňky vždy obsahovat aktuální datum. Následně se ujistěte, že umístění vaší prodejny (konkrétně se jedná o název a číslo prodejny) zadáváte skutečně do buňky B1.

2. Řádek číslo 2 ponechte prázdný. Po zadání údajů, které se nemění a po zadání počátečních hodnot pro data, která se naopak měnit budou, se řádek 2 použije pro umístění součtů. Možná se vám tento postup bude zdát poněkud nezvyklý, ale vězte, že pro listy obsahující makra se jedná o nejlepší způsob, protože tento řádek je neměnný a je vždy vidět.

3. V dalším kroku vložte na řádek 3 (tj. do buněk v rozsahu od A3 do J3, popřípadě podle toho, kolik políček budete na listu potřebovat) názvy jednotlivých políček, popřípadě další informace týkající se jednotlivých polí.

Tip: Pokud jsou zadávané údaje přílišdlouhé, můžete text v jednotlivých buňkách zalomit. Díky tomu tak například můžete do jedné buňky pro každý obchod zadat kontaktní údaje a řádky pak zalomit. Další řádky pak můžete do buněk vkládat klávesovou zkratkou Alt + Enter.

Úvodní foto: (c) Dmitri Mikitenko - Fotolia.com