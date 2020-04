Tvorba maker v Excelu a automatizace úloh s jejich pomocí - 2.díl

Pomocí makra můžete spojit řadu úkonů do jedné prakticky okamžitě provedené transakce.

Makra v Excelu nejsou ničím jiným než miniaturními programy, které vykonávají často se opakující operace, a tím vám šetří nejen spoustu času, ale i psaní na klávesnici. Programu MS Excel například trvá spočítání obsahu jednoho celého listu necelou jednu desetinu sekundy. To, co vás ve skutečnosti zpomaluje, jsou pouze a jedině ručně prováděné operace. A právě makra jsou tím správným prostředkem, který zautomatizuje ručně prováděné operace do jedné automatizované operace, která ve výsledku trvá prakticky jen zlomek času.

Víte, proč je lepší začít s miniaturními makry?

Pojďme si práci s makry vyzkoušet na následujícím příkladu. Předpokládejme, že jste majitelem obchodu, který původně byl v jednom městě v jedné prodejně a následně se postupně rozrostl, takže aktuálně provozujete dvanáct prodejen. Každá prodejna se přitom nachází v jiném městě. Jako výkonný ředitel firmy jste si po léta vedli vlastní účetnictví, což nebylo nijak jednoduché pro jednu prodejnu, natož nyní, když je těchto prodejen celkem dvanáct. Nyní je potřeba získat data z každého obchodu a následně je sloučit, aby bylo možné zjistit, jak si firma stojí.

Pro tento účel jsme vytvořili několik miniaturních maker, která budou plnit následující úkoly:

1. Shromáždí a sloučí data ze všech dvanácti obchodů nacházejících se v sešitu Excelu do hlavního trojrozměrného listu Master.

2. Setřídění a uspořádání dat.

3. Zadání vzorců, které vyhodnotí data získaná ze dvanácti prodejen.

Po nahrání, otestování a odladění miniaturních maker pak tato miniaturní makra buď sloučíme do jednoho velkého makra, nebo je necháme v původní podobě miniaturních maker. V každém případě je třeba si miniaturní makra ponechat, protože upravování menších maker je daleko jednodušší a efektivnější. Upravená miniaturní makra se pak opět mohou sloučit do jednoho velkého. Je to daleko lepší než se pokoušet ladit a hledat chyby ve velkém makru.

Pro výše popisovaný příklad jsme vám připravili vzorový sešit Excelu, který si můžete stáhnout a použít jej v námi předkládaném návodu. Samozřejmě si ale můžete vytvořit i vlastní sešit!

Úvodní foto: © lucadp - Fotolia.com