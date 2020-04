Tvorba maker v Excelu a automatizace úloh s jejich pomocí - 12.díl

Pomocí makra můžete spojit řadu úkonů do jedné prakticky okamžitě provedené transakce.

Předcházející díl

Makra v Excelu nejsou ničím jiným než miniaturními programy, které vykonávají často se opakující operace, a tím vám šetří nejen spoustu času, ale i psaní na klávesnici. Programu MS Excel například trvá spočítání obsahu jednoho celého listu necelou jednu desetinu sekundy. To, co vás ve skutečnosti zpomaluje, jsou pouze a jedině ručně prováděné operace. A právě makra jsou tím správným prostředkem, který zautomatizuje ručně prováděné operace do jedné automatizované operace, která ve výsledku trvá prakticky jen zlomek času.

Ladění vámi vytvořených maker

Ladění maker je v Excelu je daleko jednodušší, než si možná myslíte. Pokud si makra vytisknete a pozorně přečtete, určitě vám to pomůže lépe pochopit jazyk (Visual Basic), v němž jsou v Excelu makra napsána. Abyste mohli provádět ladění maker, nemusíte být nutně kdovíjakými programátory, nicméně čím více tento jazyk znáte, tím bude pro vás ladění jednodušší.

1. Nejprve si vytvořte jednoduché makro, abyste si mohli prohlédnout, jaké příkazy se v programovacím jazyku Visual Basic používají.

2. Klepněte na záložku Vývojář a stiskněte tlačítko/ikonku pro spuštění záznamu makra.

3. Stiskněte klávesy, které mají provést operace, které chcete automatizovat a poté klepněte na tlačítko/ikonku pro zastavení záznamu makra.

4. Pokud si chcete zobrazit obsah zaznamenaného makra, klepněte na tlačítko/ikonku Makra, popřípadě použijte klávesovou zkratku Alt + F8.

5. Zobrazí se dialogové okno Makra, kde uvidíte všechna makra uložená v sekci „Všechny otevřené sešity“.

6. Vyhledejte makro, které vás zajímá, klepněte na něj a poté stiskněte tlačítko Krokovat s vnořením.

7. Nyní se zobrazí zdrojový kód makra, a to v okně pro ladění makra Visual Basic.

Pokračování

