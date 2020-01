Spolupracujte při tvorbě a úpravě dokumentů v G Suite - 4.díl

Předcházející díl

Jednou z nejvýraznějších funkcí sady G Suite od firmy Google týkající se spolupráce je možnost současných úprav dokumentů, tabulek či prezentací více spolupracovníky a sledování těchto změn v reálném čase. Nyní můžete to samé provádět i se soubory ve formátu Microsoft Office, a to, aniž byste museli tyto soubory nejprve převádět do původního formátu sady G Suite. V tomto článku se dozvíte, jak na to.

Vyhledání souvisejícího obsahu

Pokud v sadě G Suite upravujete soubor ve formátu Microsoft Word, pak máte k dispozici panel Prozkoumat, pomocí něhož můžete prohledávat Internet a soubory na Disku Google, a to za účelem nalezení dalších souvisejících informací nebo obrázků. Pokud máte v Dokumentech Google otevřený soubor ve formátu Microsoft Word, pak klepněte v pravém dolním rohu na ikonku Prozkoumat, a vzápětí se vám v panelu Prozkoumat vpravo objeví odpovídající soubory a obsah z Internetu. Kromě toho můžete provádět v tomto panelu cílené vyhledávání v Internetu a ve vašich souborech pomocí okna pro vyhledávání, které se nachází v horní části panelu.

Sledování změn

Sada G Suite sleduje všechny změny provedené v dokumentu od okamžiku, kdy byla provedena první změna v originálním souboru. Proto je velmi snadné sledovat všechny provedené změny, přebrat text z některé z předchozích verzí dokumentu a přidat jej k nějaké novější verzi, popřípadě se kompletně vrátit k některé ze starších verzí dokumentu.

Pokud máte k dokumentu, tabulce nebo prezentaci oprávnění pro úpravy, pak si můžete jednotlivé verze dokumentu navzájem i porovnávat – stačí použít nabídku Soubor > Historie verzí > Zobrazit historii verzí. Všechny verze tohoto souboru se pak vzápětí zobrazí v pravém panelu. Po výběru libovolné verze se vám pak zobrazí informace o tom, kdo soubor upravil a jaké změny provedl. Pokud budete chtít některou z předchozích verzí obnovit, pak tuto verzi vyberte a klepněte na tlačítko Obnovit tuto verzi > Obnovit.

