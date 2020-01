Spolupracujte při tvorbě a úpravě dokumentů v G Suite - 2.díl

Předcházející díl

Jednou z nejvýraznějších funkcí sady G Suite od firmy Google týkající se spolupráce je možnost současných úprav dokumentů, tabulek či prezentací více spolupracovníky a sledování těchto změn v reálném čase. Nyní můžete to samé provádět i se soubory ve formátu Microsoft Office, a to, aniž byste museli tyto soubory nejprve převádět do původního formátu sady G Suite. V tomto článku se dozvíte, jak na to.

Úprava souborů Microsoft Office v sadě G Suite

Samotný postup úpravy souborů Office v sadě G Suite je v podstatě úplně stejný jako u libovolného z nativních formátů souborů firmy Google. Ze všeho nejdříve se přesuňte do složky Disku Google a poklepejte na soubor ve formátu Word, Excel nebo PowerPoint. Po poklepání se zobrazí náhled souboru. V horní části okna následně klepněte na odkaz Otevřít v aplikaci Dokumenty/Tabulky/Prezentace Google. Za okamžik se zobrazí příslušný soubor a vy uvidíte vedle názvu souboru v okně vlevo nahoře příponu .docx, .xlsx nebo .pptx – to ukazuje, že soubor aktuálně prohlížíte ve formátu Microsoft Office.

Jakmile v otevřené souboru dokumentu, tabulky či prezentace provedete jakoukoliv úpravu, uloží se tyto změny do původního souboru ve formátu Microsoft Office a zároveň se tímto zobrazí i všem vašim spolupracovníkům. V souborech Wordu (a pouze u nich) navíc můžete možné úpravy pouze navrhnout, a to, aniž by se původní text jakkoliv změnil.

Chcete-li zmiňované navrhování povolit, je třeba, abyste z rozevírací nabídky u ikonky, která se nachází na panelu nástrojů v okně vpravo nahoře, vybrali položku Návrhy. Poté pokud chcete navrhnout nějakou úpravu dokumentu, pak tuto změnu umístěte v dokumentu na místo tam, kam má podle vás v dokumentu přijít. Tento navrhovaný text se pak zobrazí jinou barvou a text, který označíte ke smazání nebo nahrazení, se přeškrtne. Vlastník dokumentu pak obdrží e-mail, který ho na navrhované změny upozorní. Po klepnutí na navrhovanou změnu pak má možnost tuto změnu přijmout nebo odmítnout. Pokud je změna přijata, pak se uloží do původního dokumentu.

Úvodní foto: (c) markus_marb - Fotolia.com