Recenze: WordPerfect Office 2020

Svět kancelářských balíků již dávno ovládl Office od Microsoftu. To se nám sice líbit nemusí, a po pravdě řečeno většině uživatelů to skutečně nelíbí, s tím už toho moc nenaděláme a můžeme tak akorát remcat u piva nebo na Facebooku.

Na trhu také nějakou záplavu alternativních nabídek nenajdeme. Jedinou vyjímkou je starý známý softwareWordPerfect kanadské firmy Corel. Program se v posledních letech obnovuje každé dva roky a letos jsme se dočkali verze 2020.

Vzhledem k tomu, že tento balík je na trhu již 20 let, což na softwarovém nebo znamená dávnověk, nikoho asi nepřekvapí, že se jedná o dokonale propojený kancelářský balík. Program existuje ve třech verzích - Standard za 249 dolarů, Professional za 399 dolarů a Home & Student za 99 dolarů, ceny se tedy zůstaly stejné. Základem obou verzí (Standard and Professional Edition) jsou časem prověřené programy WordPerfect, Presentation a Quattro Pro, verze Professional má navíc Paradox, který se ovšem již dobrých deset let prakticky nezměnil, Software Developed kit ), Corel ScreenCap který nahrává přímo z monitoru a program Secure Burn od Roxia. Obě verze získaly program AfterShot 3. Studentská verze je patřičně ořezaná a najdeme v ní jen základní trojici programů, digitální notebook Lighting a AfterShot 3. Pravdou je, že AfterShot je v podobném balíku víceméně do počtu a navíc se jedná o celkem prastarou verzi. Navíc se zdá, že Corel dost dobře neví, co si s tímto fotoeditačním programem počít, a tak ho přidává prakticky do každého balíku.

Po instalaci získáme oprávněný pocit, že se nic nezměnilo, rozhraní je tradiční, žádné pokusy o vynalezení kola, nic se nemusíme učit. Současně ale nás začne užírat pocit, že jsme zbytečně investovali valutu, protože máme zase to samé. Pro někoho je to ale zpráva příjemná, která kontrastuje se zavrženíhodnou snahou Microsoftu lidem pravidelně nutit nový, s předchozí verzí pokud možno co nejméně kompatibilní formát. A když už jsme u formátů, WordPerfect rozezná snad všechno, se v oblasti formátů existuje. Navíc to znamená jak otevření neomezeného počtu dokumentů, tak i jejich ukládání. Navíc je možné ukládat do několika formátů zároveň. Po pravdě ale nutno přiznat, že současná verze si s některými soubory uloženými ve formátu DOCX nerozumněla a tvrdošíjně je odmítala otevřít. Jako novink je ale možnost ukládat soubory ve formátu OpenDocument Text File.

Srdcem balíku je samozřejmě WordPerfect, což je jediný textový editor, který nabízí kompletní kontrolu nad celkovým vzhledem dokumentu. A není divu, i nadále zůstala zachována oblíbená utilitka Reveal Codes, která nám umožní nakouknout textu pod sukně. A po řadě let byla tato funkce opět posílena, pozornost byla tentokrát věnována práci s tabulkami, kde dříve zásahy přes tento nástroj vedly často k úplnému rozházení textu.

WordPerfect funguje jako solidní PDF editor, můžeme jednoduše importovat i exportovat, měnit velikost i rozlišení a dokonce soubor chránit heslem. K dřívějšímu formátu MOBI pro publikování eknih je zde i WordPerfect eBook Publisher, který podporuje formát ePUB. Do tohoto formátu můžeme dnes ukládat přímo z WordPerfectu. Novinkou je také možnost otevírat a editovat Footnotes a Endnotes.

Zbytek balíku, tj. Presentation a Quatro, se dočkal určitých vylepšení, ale stále zaostávají za konkurenční programy Excel a Presentation, takže tato část balíku rozhodně nebude důvodem k nákupu. Presentation sice nabízí i možnost kreslení, ale proto si jej koupí jen málokdo. Výhodou je podpora snad všech formátů, které si za posledních dvacet let programátoři vymysleli. U softwaru Quatro se objevila možnost zvětšování.

Koupit nebo nekoupit? Samozřejmě existuje a dále vzkvétá komunita právníků, kteří na WordPerfect nedají již dlouhá léta dopustit. Další část zákazníků jsou věrní uživatelé, kteří prostě nevidí důvod proč sáhnout pro horší program k Microsoftu a za víc peněz dostat horší software. Jestli tyto dvě skupiny udrží WordPerfect na světě, je otázka, kterou si kladu již nejméně 10 let a program stále dýchá.

Verdikt

Vývojáři firmy již před lety rozhodli netahat tygra za ocas a pokračovat v cestě využívání a vylepšování osvědčených utilit a funkcí. Proto většina utilit a nástrojů je v jednotlivých verzích téměř identická. O nějakých revolučních změnách není řeč, v Corelu prostě jednou za dva roky promažou dobře běžící švýcarské hodinky. Skalní přívrženci budou mít novou verzi rádi přesně z těch důvodů, pro které měli rádi i předchozí verze. Nováčci samozřejmě přechodem (nebo záčátkem u WordPerfectu) k WordPerfektu udělají dobře, třeba už jen proto, aby se zbavili nutnosti měsíčních poplatků.

Pro: WordPerfect je stále editorem nabízejícím nejpohodlnější kontrolu nad textem

Proti: Ostatní části balíku jsou prakticky beze změn.

Celkem: 95 procent

Výrobce: Corel

Cena: od 99 do 399 USD dle verze (2 300 až 9 400 Kč)

Úvodní foto: Corel