Recenze: WinOptimizer 17

Samotné Windows mají do dokonalosti daleko, navíc většina z nás neustále něco instaluje a zase maže, z pevného disku se prostě po delším čase stává něco jako déle používaná garáž – auto se tam ještě vejde, ale to je tak asi všechno.

No a právě na podobné případy jsou určeny programy jako je WinOptimizer. Podobné balíky mají své zastánce i nepřátele. Jedni tvrdí, že je dobré mít všechny čistící aplikace pěkně pohromadě, protože často jsou lepší a navíc nás svým jednotným rozhraním lépe přinutí k tomu, abychom jednotlivé aplikace opravdu použili. Ti druzí jsou zase přesvědčeni o tom, že podobné balíky jsou vyhozením peněz, protože něco je součástí Windows, zbytek je pak na internetu zadarmo. A někteří dokonce mluví o tom, že podobné programové balíky jsou vyhazováním peněz, protože počítač po podobném zásahu pracuje spíš hůř.

Na první pohled zaujme bohatou nabídkou jednotlivých funkcí, které jsou uchované pod graficky lehce nepřehledným rozhraním. Můžeme si vybrat dvě barevné modifikace, na relativní nepřehlednosti se ale nic nezmění. Stejně jako u některých podobných konkurenčních balíků, existuje verze zdarma a verze placená. Ta normálně stojí 40 dolarů, ale v současné době existuje 75 procentní sleva.

I v tomto případě je program výkladní skříní všemožných nástrojů, které by měly postavit počítač do pozoru. Je jich tolik, že je zbytečné je všechny vyjmenovávat, ostatně většina jsou staří dobří známí, od možnosti bezpečně mazat soubory až po opravy Registry nebo mazání stop po brouzdání na netu. Některé fungují spolehlivě, u jiných dostaneme vlastně totéž co nabízí Task Manager, a u některých nebudeme vědět, co vlastně znamenají a co po kliknutí na ikonku Run mají vygenerované údaje vlastně znamenat. Novinkou je Task Scheduler, který umožní nastavit si pravidelné spuštění všech aplikací jedním kliknutím. Další novinkou je ADS Scanner, který analyzuje soubory a hledá alternativní streamování dat, což by naznačovalo zamožení počítače nějakým browser hijackerem. Pro majitele Windows 10 je zde i aplikace zvyšující ochranu soukromí.

Verdikt

Balík nás na první pohled ohromí nabídkou aplikací. Než si všechny vyzkoušíme a počítač opakovaně proskenujeme, máme na celý večer co dělat. I když jsem poctivě souhlasil s každou úpravou, k nějakému problému s počítačem nedošlo. A to se o mnoha podobných balících konkurence říci nedá. Některé oblasti jsou lepší nežli ty ostatní, zvláště ta zabývající se počítačovou bezpečností je pouze průměrná. Na druhé straně se balík oproti předchozí verzi poněkud zrychlil a získal další aplikace. Rozhodně bez něj můžeme být, zvláště pokud máme předchozí verzi. Ale za pouhou pětku, byť v dolarech, no nekupte to.

Pro: Příznivá cena 10 dolarů

Proti: Některé aplikace jsou pouze průměrné

Celkem: 70 procent

Výrobce: Ashampoo

Cena: cca 10 dolarů (okolo 250 Kč)

Úvodní foto: Ashampoo