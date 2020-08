Recenze: Steganos Privacy Suite 21

Bezpečnost počítačů může ale mít i jiné aspekty – pořádně mazat, co by neměl nikdo vidět nebo třeba chránit hesla. Dnes se podíváme na něco jiného - Privacy Suite německé společnosti Steganos. A protože se tento program dočkal již dvacáté první verze, asi to v Německu dělají dobře.

Ještě nedávno se jednalo o ucelený balík devíti programů, což koneckonců odpovídalo i názvu. Bohužel to už neplatí a dostaneme aplikace pouze dvě – Safe a Password manager. Ty ostatní si můžeme koupit samostatně, což je zcela nepochybně krok zpět. Samostatně si ale můžeme koupit i tyto aplikace, takže Privacy Suite žije z minulosti.

Password manager organizuje a chrání veškerá hesla, samozřejmě pomocí šifrování. K dispozici je pochopitelně také virtuální klávesnice. Při vymýšlení vlastního hesla se nám navíc dostane nápovědy, která nás v případě vymyšlení hesla z rodu pitomých pořádně klepne přes prsty Samotné ovládání této aplikace je však stále trochu neohrabané. Příjemná je možnost spojit heslo s flashkou, takže místo pamatování nám může fungovat připojení USB paměti. Nevýhodou je to, že program automaticky nesynchronizuje s dalšími přístroji, k tomu si musíme nastavit a použít vlastní cloudovou službu.

Aplikace Safe je dnes jednodušší a hlavně si můžeme pohodlně upravit její velikost. Trezory si můžeme připravit jak na pevném disku, tak na jakékoliv periférii či na cloudu 'Dropbox, Google Drive nebo OneDrive). Jako trezor si můžeme dokonce navolit i celou disk partition, ale k tomu si to musíme přeformátovat.

Steganos ale myslí i na ty opravdu paranoidní zákazníky. Možností jak buď ukrýt to, co by mělo být zvědavému oku ukryté, je dost a dost, navíc jsou všechny dostatečně razantní. Vedle razantního šifrování využívajího 384 bitové kódování AES-XEX (IEEE P1619) ale Steganos nabízí i něco, podle čeho vlastně firma získala svůj název. Utajované soubory (do velikosti 3 GB) si proto můžeme pohodlně ukládat ve fotografiích nebo ve videu. Na původním souboru toho moc nepoznáme a pokud do fotografie nenacpeme skutečně GB, nezmění se ani jeho velikost. Navíc je zde ještě těžko pochopitelná možnost udělat si trezor v trezoru, což v podstatě znamená, že uvnitř vytvořeného trezoru si kus prostoru vyhradíme pro druhý trezor s vlastním heslem. Pokud ale původní trezor naplníme na maximum, druhý trezor i s daty zmizí.

Místo dřívější aplikace Trace Destructor je zde aplikace Destroy, která dělá prakticky totéž. Nevěnuje se ale surfování po netu, ale nenávratně maže soubory či celé adresáře.

Bezpečnost počítačů může ale mít i jiné aspekty – pořádně mazat, co by neměl nikdo vidět nebo třeba chránit hesla. Dnes se podíváme na něco jiného - Privacy Suite německé společnosti Steganos. A protože se tento program dočkal již dvacáté první verze, asi to v Německu dělají dobře.

Ještě nedávno se jednalo o ucelený balík devíti programů, což koneckonců odpovídalo i názvu. Bohužel to už neplatí a dostaneme aplikace pouze dvě – Safe a Password manager. Ty ostatní si můžeme koupit samostatně, což je zcela nepochybně krok zpět. Samostatně si ale můžeme koupit i tyto aplikace, takže Privacy Suite žije z minulosti.

Password manager organizuje a chrání veškerá hesla, samozřejmě pomocí šifrování. K dispozici je pochopitelně také virtuální klávesnice. Při vymýšlení vlastního hesla se nám navíc dostane nápovědy, která nás v případě vymyšlení hesla z rodu pitomých pořádně klepne přes prsty Samotné ovládání této aplikace je však stále trochu neohrabané. Příjemná je možnost spojit heslo s flashkou, takže místo pamatování nám může fungovat připojení USB paměti. Nevýhodou je to, že program automaticky nesynchronizuje s dalšími přístroji, k tomu si musíme nastavit a použít vlastní cloudovou službu.

Aplikace Safe je dnes jednodušší a hlavně si můžeme pohodlně upravit její velikost. Trezory si můžeme připravit jak na pevném disku, tak na jakékoliv periférii či na cloudu 'Dropbox, Google Drive nebo OneDrive). Jako trezor si můžeme dokonce navolit i celou disk partition, ale k tomu si to musíme přeformátovat.

Steganos ale myslí i na ty opravdu paranoidní zákazníky. Možností jak buď ukrýt to, co by mělo být zvědavému oku ukryté, je dost a dost, navíc jsou všechny dostatečně razantní. Vedle razantního šifrování využívajího 384 bitové kódování AES-XEX (IEEE P1619) ale Steganos nabízí i něco, podle čeho vlastně firma získala svůj název. Utajované soubory (do velikosti 3 GB) si proto můžeme pohodlně ukládat ve fotografiích nebo ve videu. Na původním souboru toho moc nepoznáme a pokud do fotografie nenacpeme skutečně GB, nezmění se ani jeho velikost. Navíc je zde ještě těžko pochopitelná možnost udělat si trezor v trezoru, což v podstatě znamená, že uvnitř vytvořeného trezoru si kus prostoru vyhradíme pro druhý trezor s vlastním heslem. Pokud ale původní trezor naplníme na maximum, druhý trezor i s daty zmizí.

Místo dřívější aplikace Trace Destructor je zde aplikace Destroy, která dělá prakticky totéž. Nevěnuje se ale surfování po netu, ale nenávratně maže soubory či celé adresáře.

Verdikt

Zakoupením balíku Steganos Privacy Suite 21 chybu neuděláme, pokud se ale hodláme spokojit s pouhými dvěma základními aplikacemi. Oproti jejich samostatnému nákupu ušetříme 10 dolarů. Řadu aplikací můžeme z netu stáhnout zdarma, ale občas je to od nedůvěryhodných firem, kterým není radno svěřit bezpečnost našeho počítače a u hesel dokonce i našich peněz. Současně ale musíme konstatovat, že verzi novinky nijak výrazné, takže pokud máme minulou verzi, můžeme klidně pokračovat v krasojízdě.

Pro: Obě aplikace spolehlivé

Proti: Komplexní balík se zmenšil na minimum

Celkem: 65 procent

Výrobce: Steganos

Cena: 24,99 eur (licence pro 5 PC; cca 650 Kč)

Úvodní foto: Steganos