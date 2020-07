Recenze: SNS-HDR Pro 2.6

Rozhraní je celkem klasické, takže nás nečeká žádné dlouhé učení a můžeme hned na věc. Program otevírá všechny obvyklé formáty, v nabídce je většina obvyklých fotoeditačních kroků. Musíme se ale obrnit trpělivostí, rychlostí totiž tento program rozhodně neoplývá. Většina kroků odpovídá tomu, co jsme zvyklí, občas ale dostaneme něco navíc. Jedná se třeba o separátní kroky Highlights Protection a Midtone Contrast. To je krok, který u ostatních programů postrádám. Možnost detailně ovlivňovat jen highlights je v každém případě krokem vpřed, malinká ikonka „H“ nás na jejich ovládání upozorní.

Vedle verze Lite, která je zdarma, máme k dispozici ještě verzi Home za 30 euro a verzi Pro za 85 euro. Nejdražší verze má navíc hromadné zpracování. Je to v podstatě stejná funkce jako stará známá Batch Processing, ale tahle je flexibilnější. Jedná se totiž o určitou kombinaci hromadných úprav a jednotlivých úprav, takže je to stále rychlejší než to dělat po jednom snímku, ale máme není to takové to „jedna velikost pro všechny“. Ovšem na současné otevření třeba deseti fotografií ve velkém formátu si skutečně počkáme.

Co chybí? Spojování jednotlivých fotografií funguje spolehlivě, ale RAW formát by mohl mít víc funkcí a manuální kontrolu nad uspořádáním. Tady se možná vzplatí nejdříve použít nějaký skutečný konventor. Neškodila by ani funkce odstranění šumu. Ne každý ale pracuje s tímto formátem, navíc platí, že co kamera, to jiná verze, takže by výrobce musel neustále updatovat. Nová verze se oproti těm starším příliš neliší, takže pokud máme samotnou dvojku, nemusíme se namáhat.

Verdikt

SNS-HDR potěší každého, kdo hledá jednoduchou a přitom robustní alternativu pro HDR úpravy. Potěší nejen snadným ovládáním a dobrou cenou, ale také tím, že výsledky jsou realistické. Navíc potěší česká verze.

Pro: Přirozené výsledné efekty, čeština

Proti: Otevírání souborů je velmi pomalé

Celkem: 75 procent

Výrobce: Sebastian Nibisz

Cena: od 0 (Lite) po 85 eur (Pro; cca 2 200 Kč)

Úvodní foto: Sebastian Nibisz