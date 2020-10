Recenze: Secure IT

Instalace je velice svižná a brzy se tak dostaneme k pracovní ploše, která připomíná klasický Explorer. Nemusíme moc přemýšlet, prostě si vybereme soubory, které potřebujeme ochránit. Je jedno, jestli to budou data, obrázky nebo třeba videa či programy. Zvolíme heslo, které nám program navíc ohodnotí jako slabé či silné. Maličkou vadou na kráse je to, že i když se objeví "silné", tak nám nemusí projít, protože až na konci zjistíme, že jsme potřebovali více písmen, než jsme použili. Tato informace by se měla objevit spíše na začátku nebo by s heslem neměl program graficky souhlasit.

Pracovat můžeme s každou verzí Windows již od klasických Windows XP, soubory můžeme zabezpečovat jak na interním disku, tak na čemkoliv externím. Navíc si můžeme zakódovaný soubor uložit jako samotevírací, příjemce nemusí mít k otevření program, ale postačí si s heslem. Sílu kódování si můžeme vybrat, ale nejspíše sáhneme buď po AES, což je algoritmus podporovaný americkou vládou, nebo Blowfish, který dosahuje síly 448 bitů. Firma nás upozorní na to, že pokud heslo zapomeneme, tak nám nepomůže ani svěcená voda, protože heslo se nikde neukládá, o firemním cloudu ani nemluvě, a program rozhodně nemá nějaká tajná zadní vrátka. K heslu si můžeme uložit nápovědu, což by v případě selhání paměti mohlo pomoci. Pokud ale zvolíme nějaké alfanumerické heslo, budeme mít smůlu i s nápovědou.

Pro zvýšení bezpečnosti je k programu přidána i aplikace umožňující totální vymazání souborů, takže případné programy vyhledávající ztracené soubory si vylámou zuby.

Verdikt

Jedná se o celkem jednoúčelovou utilitu, která ovšem svůj jediný cíl, tj. zakódovat a tedy zabezpečit potřebné soubory, dělá kvalitně a rychle. Když k tomu přidáme bleskovou instalaci, jednoduché ovládání a přívětivou cenu 29,95 dolaru, není co řešit.

Pro: Jednoduché ovládání, spolehlivost

Proti: Nic

Celkem: 80 procent

Výrobce: Cypherix

Cena: 29,95 USD (cca 688 Kč; k 7.10.2020)

Úvodní foto: Cypherix