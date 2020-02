Recenze: Portrait Professional 19

Málokdo si přitom uvědomí, že na jedné straně se jedná o dřinu lidí kolem makeupu a vizáže, na druhé straně o klam a faleš, protože se nadře jak fotograf, tak grafik. Pokud ale naše lepší já po podobné fotografii zatouží a my přitom nechceme rozbít prasátko a za všechny podobné služby zaplatit, budeme asi nějakou pomoc potřebovat. A právě jim je určen program Portrait Professional britské firmy Anthropics, který se dočkal již devatenácté verze.

Program je založen na komplexní analýze obrázku a následné aplikaci filtrů a změn, které dostačně pozmění rysy tváře. Pokud to nepřeženeme, tak je pozmění k lepšímu. Minulá verze nabídla novou umělou inteligenci, která výběr i samotnou práci zpřesnila a zrychlila. Základní obrysy se ukážou automaticky, a jejich změnou uděláme základní zásahy do tváře. Když zatlačíme na pilu, změníme třeba kulatý obličej na podlouhý. To vše ale není zcela bez rizika, ve snaze o zkrášlení může dojít k tomu, že by upravenou osobu nepoznali ani vlastní rodiče.

Co nabízí devatenáctka? Samozřejmě nové editační kroky, ty ostatně přibývají v každé verzi. Technologie ClearSkin, která zjemňuje kůži a odstraňuje nedostatky, vypadá na první pohled stejně jako dřív, nicméně výsledky jsou radikálně jiné. Zatímco dříve vypadala někdy kůže jako u figurín voskového muzea, dnes je výsledek přirozený.

Opět se změnila k lepšímu práce s vlasy, kde zásahy jsou dnes mnohem přirozenější a hlavně máme k dispozici mnohem víc vlasových templátů nežli dříve. Jako u všech ostatních úprav, ani u vlasů to není systémem všechno nebo nic, ale můžeme měnit pěkně postupně.

Další novinkou je solidně fungující nápověda. Hned po spuštění programu uvidíme sérii krátkých nápověd, které nám vysvětlí všechny základní funkce tohoto softwaru. Mezi další novinky patří vylepšená práce se světlem, rychlejší hromadné úpravy a přesnější korekce optiky.Pokud jsme dříve chtěli upravit tvar úst, měli jsme k dispozici prakticky jen možnost zvětšit úsměv. V nové verzi si pak můžeme skutečně vyhrát a vyrobit jak úsměv, tak třeba úšklebek.

Verdikt

V každém případě představuje nová devatenáctka další výrazné vylepšení. Pokud naše dívky či manželky nebudou spokojené ani s tím, co s jejich portrétem dokáže Portrait Profesional, tak je uspokojí pouze polorozmazané hrůzy, které nabízí žehlička Instagramu.

Pro: Pohodlný, rychlý a kvalitní nástroj pro úpravy portrétní fotografie

Proti: Nic

Celkem: 95 procent

Výrobce: Anthropics

Cena: 44,95 eur (1 100 Kč)

Úvodní foto: archiv redakce