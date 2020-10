Recenze: Parallels Desktop 16

Milovníci Applu si na této platformě dělají co potřebují a programy, které existují jen pro Windows, spouštějí na virtuálním operačním systému Windows. V každém případě je to mnohem lepší řešení nežli software Boot Camp, zejména proto, že u Parallels běží oba programy současně (tedy pokud Windows spustíme, samotný Apple OS běží i samostatně), takže nemusíme počítač pracně vypínat a znovu zapínat pokaždé, když chceme přejít z jednoho operačního systému na ten druhý.

Program původně francouzské firmy, která dnes již kope v dresu kanadského Corelu, se dočkal již šestnácté verze. Program si můžeme koupit ve třech verzích – za 99 dolarů dostaneme verzi Standard, která funguje bez časového omezení, za stejnou částku si můžeme pořídit jednoroční verze Business Edition nebo Pro Edition. Tyto verze řídí virtuální Windows z virtuální mašiny na cloudu. Vedle Windows program zvládne i Google Chrome, Unix a Linux. Většina uživatelů bude s klidem přepínat mezi oběma OS, koneckonců myš od Applu na to má i jednoduchý pohyv prstem. Pokud ale zatoužíme po elegantnějším řešení, máme zde nástroje Unity a Coherence, které oba OS propojí, takže můžeme mnohem pohodlněji přesouvat soubory napříč OS.

Mezi hlavní novinky patří plná podpora budoucího operačního systému macOS Big Sur. Tím nejenže budeme plně up-to-date, ale budeme mít jistotu, že program bude podporovat nejnovější aplikace určené pro Windows. Zmínit můžeme třeba první podporu aplikací Metal se schopností 3D. Zvětšila se i rychlost o plných 20 procent a objevila se podpora DirectX 11, takže si s pomocí Parallel konečně můžeme hrát hry. Kvalita samozřejmě bude záviset na tom, jak nadupané jablíčko máme.Pro každou virtuální mašinu si můžeme z Maca ukousnout až 32 vCPU a 128 GB vRAM. To první ale jen u verze Pro, to druhé se od minulé verze nezměnilo. Další novinkou je i podpora aplikace Apple Pencil.

Integrace mezi oběma světy je stále větší a většina funkcí je vlastně společná. Pokdu máme chuť, můžeme si Parallel nakonfigurovat tak, že Windows nebudou připomínat. Jako nejzajímavější novinku nutno zmínit podporu aplikace Sidecar, což je aplikace umožňující využít iPad jako sekundární monitor pro Mac. Opětovně posílená aplikace Tools není ani tak namířena na uživatele Windows, ale nabízí jablíčkářům spoustu funkcí zjednodušených na jedno kliknutí. Jen jako drobný příklad – pokud třeba chceme změnit velikost celé databáze fotografií najednou a nechce se nám otevírat fotoeditor, Toolbox žijící na macové stránce nám to umožní jedním drag-and-drop. Jsou to ovšem funkce navýsost jednoduché. Přehodit videoformát sice jde, ale musíme se spokojit se značně omezeným počtem formátů. Pokud nám to ale stačí, ovládání je až dětinsky jednoduché. A to platí o všech těchto nástrojích. Pod kapotu se jim ale nedostaneme, takže na nějaké jemné nastavení můžeme rovnou zapomenout.

Verdikt

Potřebujeme vůbec něco jako Parallels? Ti pravověrní zřejmě zvolají nikoliv a pojedou dál po jedné koleji. Pokud jsme s Macem spokojeni a po ničem jiném netoužíme, můžeme s klidem spát. Pokud ale některé programy napsané pouze pro Windows opravdu nutně potřebujeme, ale Microsoft jako takový nám leze na nervy, bude investice do Parallels v každém případě výtečný nápad, Software navíc nabízí něco, čímž se většina softwarových firem chlubit nemůže – splní všechno co slibuje, s ničím neprudí a u virtuálních Windows o něm prakticky ani nevíme.

Pro: Rychlejší startování, řada novinek, podpora Big Sur

Proti: Nic

Celkem: 95 procent

Výrobce: Parallels International

Cena: od 79,99 eur (k 7.10. 2 159 Kč; verze Home & Student)

Úvodní foto: Parallels