Recenze: Parallels Desktop 15

Na Applu si dělají co potřebují a v záloze mají virtuální Windows, na které si nainstalují potřebný další software. K dispozici máme oba světy a můžeme si vybírat, co je nám kde pohodlnější či sympatičtější. Ono to sice jde i tak pomocí Boot Camp, ale to je značně nepohodlná alternativa, protože oba operační systémy neběží současně, takže při každém přechodu musíme počítač znovu spustit.

Program původně francouzské firmy, která dnes již kope v dresu kanadského Corelu, se dočkal již patnácté verze. Jak je již několik let nepříjemnou tradicí, hlavní důraz je kladen na program s ročním přeplatným, což mi u programu, který do značné míry supluje operační systém, připadá nejen nepříjemné, ale přímo nefér. První rok sice lehce ušetříme, ale od druhého roku již vlastně doplácíme, takže pokud Parallels někoho nepřestanou po roce bavit, je finančně bit. A to nemluvím o tom, že ve chvíli, kdy se s instalací či placením nové verze opozdíme, dostaneme se do velkých problémů, protože vložit patřicný kód do systému je bez firemní pomoci jen těžko možné. Teoreticky platí, že nás systém na nutnost obnovení upozorňuje, ale co když jsme dotyčný měsíc někde na dovolené v Ulanbatoru?Apple a účet u Parallels aktivaci vidí, ale nenastartovatelné Windows ne. Cesta, jak tuto černou zradu oklamat, naštěstí existuje, ale poučit mne musel Help Desk, který naštěstí funguje velmi svižně. Starší verze, které fungují stále spolehlivě, naštěstí stále slouží. Pokud si ale chceme místo 79 dolarů připlatit 99 dolarů ročně, můžeme si pořídit verzi Pro, která řídí virtuální Windows z virtuální mašiny na cloudu. Vedle Windows program zvládne i Google Chrome, Unix a Linux.

Integrace mezi oběma světy je stále větší a většina funkcí je vlastně společná. Pokdu máme chuť, můžeme si Parallel nakonfigurovat tak, že Windows ani nebudou připomínat. Jako nejzajímavější novinku nutno zmínit podporu aplikace Cidecar, což je aplikace umožňující využít iPad jako sekundární monitor pro Mac. Znovu posílená aplikace Tools není ani tak namířena na uživatele Windows, ale nabízí jablíčkářům spoustu funkcí zjednodušených na jedno kliknutí. Jen jako drobný příklad – pokud třeba chceme změnit velikost celé databáze fotografií najednou a nechce se nám otevírat fotoeditor, Toolbox žijící na macové stránce nám to umožní jedním drag-and-drop. Zvýšila se i podpora počítačových her. Patnácka podporuje DirectX 11, takže si s pomocí Parallel konečně můžeme hrát hry. Kvalita samozřejmě bude záviset na tom, jak nadupaný Mac máme.

Verdikt

Co říci závěrem?Potřebujeme vůbec něco jako Parallels? Ti pravověrní zřejmě zvolají nikoliv a pojedou dál ve svém světě. Pokud jsme s Macem spokojeni a mimo balíku Office nic dalšího z konkurenčního světa nepotřebujeme (o tom, že s nejnovějším OS Mac Catalina nefungují starší balíky Office, tady nemluvím), můžeme s klidem spát. Pokud ale některé programy napsané pouze pro Windows opravdu nutně potřebujeme, ale Microsoft jako takový nám leze na nervy, bude investice do Parallels v každém případě výtečný nápad, Software navíc nabízí něco, čímž se většina softwarových firem chlubit nemůže – splní všechno co slibuje, má jednoduché ovládání a nemá na současném trhu konkurenci.

Pro: Rychlejší startování, řada novinek

Proti: Roční licence je nešťastný nápad

Celkem: 95 procent

Výrobce: Parallels

Cena: 79,99 eur (nová licence, cca 2 tisíce Kč)

Úvodní foto: Parallels