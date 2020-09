Recenze: Paragon Hard Disk Manager 17

Nové uživatelské rozhraní je rozděleno do několika sekcí. Hlavním krokem je Express Launcher, graficky připomínající Windows 10. Dnes si nemusíme od Paragonu stahovat aplikace Backup Media Builder and Recovery Media Builder jako dříve, jsou integrované přímo do samotného programu. Mazání SSD je mnohem jednodušší a svižnější nežli dříve, přitom nezáleží na velkosti. Nápověda nás povede doslova za ručičku krok za krokem, navíc se výrazně zvýšila rychlost. A protože program používá metody schválené americkou vládou pro vlastní praxi, můžeme si být jisti.

Další z možností je Backup & Recovery, s jehož pomocí si můžeme zálohovat cokoliv kamkoliv. Druhý modul je Partition Manager, s jehož pomocí si můžeme vyhrát s partition. Vedle toho je zde ještě ucelená řada nástrojů pro opravu problémů při bootování, kopírování celých disků nebo tvorbu virtuálního disku. Součástí je i možnost celý pevný disk bezpečně vymazat. K tomu slouží utilitka Disk Wiper, která spolehlivě vymaže cokoliv. Novinkou je také možnost připravit si a formátovat virtuální pevný disk, takže data můžeme zálohovat dvěma způsoby – do klasického formátu PBF nebo do nového pVDH.

Verdikt

Program Hard Disk Manager nabízí ucelenou kolekci nástrojů pro veškeré práce s pevným diskem, které kdy můžeme potřebovat. Zachoval si všechny důležité nástroje minulé verze, získal nové grafické rozhraní a řada nástrojů byla vylepšena. Program vlastně nemá žádnou slabinu, snad jen začátečník, který s principy podobných programů nemá žádné zkušenosti, může mít pocit přílišné komplikovanosti. Cena okolo 2 000 Kč povolí hned tři licence, takže se nemusíme bát nějaké velké díry do našich financí.

Pro: Spolehlivé nástroje

Proti: Ovládání

Celkem: 85 procent

Výrobce: Paragon Software

Cena: cca 2 000 Kč (3 licence; dle aktuálního kurzu)

Úvodní foto: archiv redakce