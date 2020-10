Recenze: PaintShop Pro 2021 Ultimate

No vida, ani to moc nebolela a už je tady nová verze programu Paintshop od firmy Corel. Jak je již zvykem, v nabídce je levnější verze Pro za 79 dolarů a dražší Ultimate za 99 dolarů, takže cena zůstala stejná jako loni.

Fotoeditační funkce jsou v obou verzích téměř stejné, ta dražší dostala navíc nějaké doplňkové programy, kvůli kterým si ale samotný program kupuje jen málokdo.

Jeden z externích programů dražší verze je plug-in HDR Studio, který je velmi kvalitní a zároveň má příjemné ovládání. Výhodou je možnost "podvádět" a připravovat HDR obrázky z jediné fotografie. Pro někoho se může hodit i aplikace Sea-to-Sky WOrkspace, kterou využijeme v případě, že snímky tvoříme s pomocí dronu nebo podvodního fotoaparátu. Nabízí řadu efektů připravených právě pro tento typ fotografování. U programu Painter Essential 7 dostaneme do ruky šikovný nástroj na přeměnu fotek na obraz, případně vlastní kresbu, musíme ale pamatovat, že jde o ořezanou verzi mnohem robustnějšího programu. To jen aby někdo nebyl nepříjemně překvapen.

Dalším doplňkem je opět PhotoMirage Express, což je utilitka pro animaci fotografií. Pro někoho zajímavý nástroj, pro někoho zbytečnost. Corel AfterShot 3 je starý známý editor formátu RAW. Pracuje spolehlivě, ale zasloužil by si pořádný upgrade, v současné podobě ho již známe déle, než by mělo být slušné. Mezi další novinky patří rychlejší otevírání velkých fotografií, lepší odstraňování digitálních nečistot nebo artefaktů a nové umělecké funkce. Novinkou je také podpora fotografií 360 stupňů, kde si se snímkem můžeme patřičně pohrát a dokonce i vymazat stativ, který k podobým fotografiím potřebujeme.

Archivační modul zůstal tradiční, s archivací si budeme moci pohrát dle libosti, včetně posílání portrétů do samostatných adresářů. Podobné nástroje mi pravidelně připomínají domací cvičení vývojářů a po pravdě řečeno neznám nikoho, kdo by je využíval. Výrazná je dnes podpora tabletů a per. Uživatele nepochybně potěší skutečnost, že se program výrazně zrychlil. To je rozhodně krok směrem kupředu, protože dříve to rychlík rozhodně nebyl. Snad jen startovací plocha, která nám nabízí možnost začít v modulech Manage nebo Edit, je zbytečně zdržující.

Verdikt

Paintshop si někteří pamětníci mohou pamatovat ještě od firmy Jasc, kterou před 16 lety Corel koupil. Od té doby se již tehdy kvalitní program dočkává pravidelných vylepšení. Novinky tedy nějaké jsou, u dražší verze se navíc změnila kombinace doplňkových programů. Nabízené nástroje i nadále potěší svojí jednoduchostí amatéry, ale tak svoji robustností i pokročilé uživatele. Hlavním trumfem nové verze je cena, která se oproti loňské verzi nezměnila, a pro natolik komplexní program je více než dostupná. Opět platí, že program bude opravdu náš, takže žádné měsíční poplatky.

Pro: Bohatá nabídka aplikací, dobrá a přehledná organizace, rychlost

Proti: Není verze pro Mac, nepříjemné spouštěcí okno

Celkem: 85 procent

Výrobce: Corel

Cena: od 79 USD (k 7.10. přibližně 1 813 Kč)

Úvodní foto: Corel