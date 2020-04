Recenze: Kofax Power PDF Advanced 3

Ve chvíli, kdy ale potřebujeme s otevřeným dokumentem něco udělat, bude situace složitější. Acrobat sice umí všechno co, ale cena, kterou Adobe požaduje, může běžnému spotřebiteli připomínat rozpočet menší rozvojové země. A tak není divu, že se pár firem snaží o to, přijít s levnější alternativou.

Jednou možných alternativ je programKofax Power PDF Advanced 3 od stejnojmenné firmy Kofax. Pokud tato firma nikomu nic neříká, tak se jedná o fimu, která zakoupila softwarovou společnost Nuance (známou mimo jiné programy PaperPort a OmniPage). Proto ani tak nepřekvapí, že na první pohled se program od starého dobrého Power PDF nijak neliší včetně grafické úpravy a barvy. Ceny za verzi Standard jsou 129 dolarů, u Advanced si připlatíme na 179 dolarů. Rozdílů není příliš a zajímat budou spíše ty, kteří chtějí nejrůznější bezpečnostní vylepšení. Pro samotnou práci s PDF bude jedno, kterou verzi si koupíme.

Software nabízí solidní kontrolu nad zásahy do existujících dokumentů, včetně možnosti OCR. Ta sice není nejrychlejší (ostatně nevalná rychlost představuje jedinou slabinu již delší dobu), ale rozhodně uchovává dokumenty v originálním formátu a nabídne konverzi písmen to textu, který můžeme libovolně prohledávat. Do textu můžeme přidávat komentáře, grafické zdůrazňování, “připínat” poznámky, hlavičky i patičky, nebo vodotisk. Můžeme i různě přehazovat stránky. Tohle všechno ale PDF Studio umělo už dávno. Dále se zlepšila integrace s Windows, zejména pak Windows 10, kde nejenže si můžeme konvertovat soubory přímo do Wordu, Excelu či PowerPointu přímo z lišty, ale dokonce s pomocí aplikace Dragon Notes diktovat přímo do PDF.

Mezi novinky patří možnost otevírat několik dokumentů v rámci jednoho okna a nemusíme mít otevřeno těch oken několik. Zlepšilo se také skládání několika otevřených dokumentů do jednoho souboru, teď nám postačí jedno kliknutí. Zákazníky, kteří potřebují pracovat na dokumentu dálkově, potěší aplikace Collaboration Panel, která umožní spolupráci na dálku. Každý účastník automaticky získá jednu barvu a změny všichni uvidí v reálném čase. Ovšem termín na dálku je poněkud sporný – všichni musí být na jedné síti.

Verdikt

Celkově musíme konstatovat, že s novou verzí opět přichází solidně robustní program, který nám umožní prakticky jakoukoliv práci se soubory PDF. PDF Studio 12 Pro rozhodně nahradí Acrobat a ještě se nemusíme upsat krví.

Pro: Existuje jak pro Windows, tak i pro Mac

Proti: Dálková spolupráce je poněkud zavádějící

Celkem: 85 procent

Výrobce: Kofax

Cena: 179 USD jednorázově (cca 4 500 Kč)

Úvodní foto: Facebook Kofax