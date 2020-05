Recenze: DisplayFusion Pro 9.6.1

Windows to umí, ale žádná slast to není, protože nelze prolomit primariát jednoho monitoru, takže ten druhý je vlastně pouze jakýmsi zdvojením pracovní plochy.

Jednou z možných alternativ je program DisplayFusion firmy Binary Fortress Software. Ovládání může být jak na jednom, tak na obou monitorech, navíc si ještě můžeme vybrat, jestli taskbar bude mít stejné ikonky, nebo jen ty odpovídající aplikacím běžícím na druhém monitoru. Zajímavý je nástroj na práci s tapetou, který je tak robustní, že má pro svoji konfiguraci vlastní dialogové okno. Můžeme si nastavit opravdu cokoliv, včetně jednoho obrázku na obou monitorech, resp. různé poloviny na každém monitoru,

Samotné uživatelské rozhraní je přehledné a lehce se dostaneme do oblasti, která nás zajímá. Program můžeme ovládat buď přímo z počítače, nebo i dálkově z tabletu nebo telefonu. Počet speciálních funkcí je opravdu bohatý a než je všechny vyzkoušíme, ztrávíme u počítače víc času, než jsme si představovali. Zajímavé jsou i jazykové mutace, kterých je dnes 48, a kupodivu mezi ně patří i čeština.Program funguje jen s Windows 7, 8 a 10, pro staromilce existuje starší verze k stáhnutí zdarma.

Verdikt

Každý, kdo dva monitory opravdu potřebuje, by měl o pořízení tohoto programu vážně uvažovat. Ostatně za 29 dolarů, no nekupte to.

Pro: Výrazně zpříjemní práci se dvěma monitory, nízká cena

Proti: Nic

Celkem: 80 procent

Výrobce: Binary Fortress Software

Cena: 29 USD (719 Kč)

Úvodní foto: Display Fusion