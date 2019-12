Recenze: BullGuard 2020

Na rozdíl od ostatních firem, které kdysi začínaly s čistým antivirovým programem a postupně přidávaly další aplikace tak dlouho, až vznikly bezpečností balíky, BullGuard začal v roce 2002 rovnou s uceleným balíkem. Dodnes proto nemá s dokonalou integrací žádné problémy.

Nejoblíbenější verzí je Internet Security. Jejím základem je samozřejmě kvalitní antivirový program a najdeme zde i další klasické aplikace jako je Firewall, Spamfilter, Identity Protection, Social Media Protection, PC Tune Up, zálohování, skener ohlašující stupeň nebezpečí a rodičovská kontrola. Zálohování se povedlo, s jeho pomocí se nemusíme starat s kopírováním souborů do virtuálního Dropboxu nebo Google Drive, aplikace to udělá za nás a pokud chceme, dokonce v zakódované podobě.

Instalace je opět velice svižná, zřejmě díky tomu, že je tento balík bezkonkurenčně nejmenší. Navíc BullGuard využívá zdroje podle toho, jak moc počítač používáme, takže pokud jsme zrovna někde uprostřed hry, software diskrétně počká. Kdyby to selhalo, je zde navíc Game Mode. Na antivirus jsme si nemohli stěžovat ani u minulé verze, letos se dokonce dostává na přední místa některých testů. Kvalitní heuristická analýza je dnes naprostou samozřejmostí, stejně jako kontrola aplikací P2P.Kvalitní je ochrana proti malwaru a phishingu. Jako novinka se objevila aplikace Secure Browser, která vedle bezpečného brouzdání po netu nabízí i bezpečné placení online.

Dražší verze Premium navíc obsahuje ochranu identity Identity Protection, která monitoruje tisíce webových stránek včetně platform dark web a vyhledává potenciální prodej našich osobních údajů. Aplikace ale zatím funguje jen v některých zemích, česká kotlina mezi nimi celkem pochopitelně nefiguruje.

Verdikt

Celkově můžeme konstatovat, že se jedná o moderní bezpečnostní balík vyplněný kvalitní nabídkou skutečně fungujících a patřičně vytuněných aplikací. V každém případě platí, že BullGuard pokračuje správným směrem. Změny nejsou velké ale ku prospěchu věci.

Pro: Rychlost, jednoduché ovládání

Proti: Vyšší cena

Celkem: 85 procent

Výrobce: BullGuard

Cena: 24 eur (verze Internet Security, 1 rok/3 licence; cca 610 Kč - akční cena platná k 30.12.)

Úvodní foto: BullGuard