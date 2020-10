Recenze: Bitdefender Total Security

Jsme o rok dál a jak je tomu u bezpečnostních balíků zvykem, jsou na světě nové verze. Samozřejmě se to týká také rumunské firmy BitDefender. Ta opět pokračuje ve své snaze naplnit balík co to jde, od minulé verze neubylo nic a dokonce i něco málo přibylo.

Základní plocha nabídne veškeré potřebné informace a pokud klikneme na nějakou z hlavních ikon, dostaneme se na detailní možnosti. Program potěší zejména ty, co si za své peníze chtějí dopřát maximum funkcí a přitom si s nimi i maximálně pohrát. Celkový počet možností, na které si můžeme kliknout, se na první pohled může zdát až ohromující, ale všechno je solidně integrováno a vysvětleno, takže na první dobrou budeme vědět, co dělat.

Samotný antivirus opět nabízí ochranu v několika vrstvách – první je skenování při instalaci. Pokud si v tomto případě s problémem neporadí, dojde k povinnému rebootování a software zasáhne ještě dříve, nežli se plně nainstalují Windows. Stejně tomu tak je i u antimalwarové ochrany. Nastavit si můžeme chování po odhalení infekce. To vše tady již bylo. Firewallová ochrana pracuje v pozadí a spoléhá na vlastní umělou inteligenci, která rozhodne o tom, jakou část internetu nám na počítač pustí a kterou zablokuje. Rozhodout se ale může sami a návrh firewallu manuálně přehlasovat.

Funkce Network Threat Prevention, což je aplikace chránící před brutálnímu útoky na celý systém nebo před útoky typu botnet, zůstala. Stejné je to i v případě dvoustupňové ochrany proti ransomware. Funguje to tak, že si označíme soubory či adresáře, které považujeme za mimořádně důležité pro chod počítače, a tyto Safe Files potom nepůjdou bez povolení změnit. V podstatě se jedná o totéž, co nabízí Windows 10 v podobě komponenty Protected Folders. Jako druhá ochranná vrstva je potom nástroj Remediation, který automaticky ukládá citlivé soubory pro případ, že bude potřeba jejich okamžitá obnova v případě napadení. Dalším ochranným nástrojem je i Bitdefender Rescue Environment, což je automatické vytvoření adresáře sloužícího k případnému rebootování celého systému. Zatímco konkurenční programy něco podobného ukládají na cédéčko nebo flešku, tady to budeme mít přímo na pevném disku, samozřejmě mimo operační systém.

Antispamový filtr, jako u většiny podobných balíků, funguje jen částečně, takže spamu se tak docela nezbavíme. Příjemná je integrace si Thunderbirdem i Outlookem, které samozřejmě mají vlastní antispamovou ochranu, takže vlastně získáme dvojitou ochranu. Bitdefender dokonce nabízí odeslat špatně odhadnuté emaily firmě na firemní cloud, aby se systém mohl polepšit, ale to bych doporučoval jen u falešné negativity, protože v opačném případu firmě do našich mailů nic není.

Rodičovská ochrana byla výrazně posílena, pokud ale používáme verzi i pro iOS, tam je tato aplikace naopak výrazně limitovaná.

V oblasti výkonu se nezměnilo nic. I nadále program neobtěžuje ve chvíli kdy paříme nějakou hutnou hru nebo naopak zasáhne u laptopů, kde šetří baterie omezením některých funkcí. Už tradičně je tento program jedním z nejméně náročných aplikací v této oblasti. O něco více si ale vývojáři pohráli s oblastí soukromí. V nabídce je prohlížeč Safepay, který se bude hodit při bankovních operacích. Je příjemné, že v nabídce vyskočí jen ve chvíli, kdy navštívíme banku nebo nějaký onlinový nákup. Přidaná služba VPN, o kterou se stará Hotspot Shield, je spíše symbolická a omezená na 200 MB denně. Není divu, Bitdefender by nám rád prodal možnost odemknout neomezený počet dat za další peníz.

Verdikt

Bitdefender Total Security je opět velice kvalitním balíkem bezpečnostních programů, postavených zejména kolem spolehlivých aplikací jako je antivirový program a antimalwarový program. Pokud nepotřebujeme ochranu napříč řadou platforem, můžeme ušetřit a koupit si levnější verzi Internet Security.

Pro: Vynikající antivirová a antimalwarová ochrana

Proti: Nic

Celkem: 90 procent

Výrobce: Bitdefender

Cena: 1 049,50 Kč (5 zařízení/1 rok; k 15.10.2020)

Úvodní foto: Bitdefender