Recenze: Avast AntiTrack

Nikdo se potom nemůže divit, že se na něco podíváme a obratem nám na podobné téma začnou naskakovat obtěžující reklamy. A nejen to, občas se tyto informace používají i k uměle zvýšeným cenám věcí, které jsme na internetu hledali.

Nepříjemnosti mohou ale vzniknout i ve chvíli, kdy na našem počítači naskočí v minulosti otevřená stránka právě ve chvíli, kdy k němu zabrousí manželka nebo zvídavé dítko. Dalším rizikem je ztráta soukromí, na netu necháme stopy všeho, od adresy po bankovní konta. A potom stačí chvíle, kdy nějaký uhrovitý hacker prolomí jeden údaj a ztratíme všechno.

Avast AntiTrack nás ochrání před tím nejhorším. Odhalí onlinový útok, udržuje internetové soukromí a blokuje cílenou reklamu, která by se objevila podle toho, co jsme právě hledali nebo dokonce objednali. VPN nebo blokování inzerce pomáhají, ale sami o sobě nestačí, protože nezastavují sledování a v řadě případů zablokují přístup k běžným stránkám, které se tak brání použití programů jako je Ad-blocker. Avast AntiTrack pracuje v pozadí, aniž by nějak prudil s vyskakujícími okny nebo blokováním legitimních stránek.

Verdikt

Nezodpovězenou otázkou zůstává nakolik můžeme v otázce ochrany interntového soukromí věřit právě společnosti Avast, kterou v poslední době pronásledují problémy s prodejem informací dalším firmám. Sice se jednalo o jiný program, ale právě zde by se informace získávaly ještě pohodlněji nežli u bezpečnostního balíku.

Pro: Solidně fungující aplikace

Proti: Společnost má v současné sobě problémy s tím, jak nakládá se získanými informacemi.

Celkem: 80 procent

Výrobce: Avast Software

Cena: 1 180 Kč (pro 1 PC s Windows)

Úvodní foto: Avast