Recenze: ACDSee Photo Studio Ultimate 2020

Cenová politika je ale poněkud šílená – za nejdražší verzi zaplatíme buď 89 dolarů za verzi, kterou budeme mít doživotně, nebo 89 dolarů za roční licenci. U levnějších verzí je to potom ještě bizardnější – 89 dolarů vs. 69 dolarů a dokonce 89 vs. 39 dolarů u té nejlevnější verze Home. Šílence, který by za roční licenci zaplatil více než dvakrát víc bych rád potkal.

Stejně jako v minulosti, také pro letošek musíme přežít otravnou registrací, bez které program prostě nespustíme. Samotná registrace která sice není nijak složitá, ale neomylně zaručí, že budeme dostávat firemní emaily i když si zaškrtneme, že o reklamu zájem nemáme.

Solidně upravitelné rozhraní, se oproti předchozím verzím nijak nezměnilo. Opět jedeme na 5 hlavních modulů – Manage, Photos, View, Develop a Edit, které bohužel i nadále často zdvojují své funkce a nástroje.

V modulu Manage je sympatické, že nepodlehl a nenutí nás do nějaké vlastní knihovny souborů.Základní okno je rozdělené na tři části, v levém je klasický stromeček knihoven souborů, uprostřed jsou náhledy a vpravo si pohrajeme s metadaty a ukládáním. Soubory si můžeme ukládat do předem připravených přihrádek jako cestování, krajinky a podobně. Můžeme, ale nemusíme, což je dobře, protože neznám nikoho, kdo je natolik pedant, že má na něco podobného čas. Firma je ale přesvědčena o tom, že něco takového skutečně potřebujeme a věnuje spoustu času na další vylepšování.

Modul Photo nabízí celkem nepatrné možnosti úprav, další modul View už na tom je výrazně lépe, dole najdeme klasický filmový proužek nabízejícím další fotografie. Develop je určen pro nedestruktivní fotoeditaci a najdeme zde všechny základní nástroje, hlavní silou je práce s formátem RAW, která byla opět posílena o podporu dalších formátů. Modul Edit je určen pro detailnější fotoeditaci.

Novinkou je nástroj HDR, vylepšený nástroj DAM (digital assest management) nabízející významně vylepšenou možnost rozeznávat tváře. Novinkou je také nástroj Blended Clone pro odstraňování nechtěných součástí fotografie, tak trochu jeko kombinace nástrojů Clone a Smart Erase u konkurenčního Photoshopu. Hlavním hitem ale bude Focus Stacking, což je nástroj umožňující složit fotografie nafocené s různým zaostřením, takže ziskáme fotografii, kde je ostré všechno. To využijeme u krajinek, ale zvláště to oceníme u makra.

Verdikt

Photo Studio Ultimate 2019 rozhodně není špatným softwarem. Trvá však stálé využívání pěti pracovních modulů, jejichž funkce se často duplikují. Tento zastaralý systém se dlouhé roky nijak nezměnil. Novinek je na dnešní dobu poměrně málo.

Pro: Dobrý management, rychlost

Proti: Naprosto šílená cenová politika

Celkem: 75 procent

Výrobce: ACD Systems

Cena: 89,95 USD (cca 2 050 Kč)

Úvodní foto: ACD Systems