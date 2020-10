Proč je Microsoft Excel tak pomalý? - 1.díl

Když se z programu Microsoft Excel na vašem počítači stane unavený a pomalý stařec, asi se toho nedá nevšimnout. Najednou ukládání a otevírání souborů trvá nekonečně dlouho, trvá věky, než Excel spočítá všechny vzorce v listu nebo než aktualizuje obsah obrazovky po zadání dat. To samé pak platí o pomalém třídění nebo formátování buněk. A problém s pamětí v počítači je další problém, jeho důsledkem je pomalost Excelu.

Pokud je práce s listy Excelu příliš pomalá, špatně s těmito listy pracuje a jako všude platí i zde úsloví o tom, že čas jsou peníze. V tomto článku vám poradíme, jak se s pomalostí Excelu vypořádat.

Když jsou listy v Excelu příliš velké

Microsoft Excel dokáže vytvořit a pracovat se skutečně obrovskými listy, nicméně platí, že čím jsou tyto listy větší, tím více paměti počítače je třeba pro jejich otevření.

V aktuální verzi Excelu má každý list 1 048 576 řádků a 16 384 sloupců (jedná se o oblast buněk od A1 do XFD1048576). Každá buňka pak může mít maximálně 32 767 znaků. V žádném případě nedoporučujeme pracovat s Excelem na hranici těchto maximálních hodnot.

Počet záznamů (řádků), polí (sloupců) a vzorců může velmi výrazně zpomalit výkon Excelu. Pokaždé, když do listu přidáte nějaké nové záznamy a stisknete klávesu Enter, popřípadě pokud použijete funkce třídění buněk, formátování buněk nebo vkládání či mazání sloupců nebo řádků, Excel provádí přepočítání všech těchto vzorců. Toto přepočítání pak může trvat několik sekund nebo i déle, což při každé takové operaci značně zdržuje. Výkon Excelu rovněž může zbrzdit také příliš mnoho grafických prvků.

Jedním z řešení těchto problémů, které ostatně velmi doporučujeme, je uchovávání všech vašich listů Excelu co možná nejmenších a jednolitých, s raději méně poli a v případě, že je to nutné, i co možná nejméně záznamy. Tohoto žádoucího stavu dosáhnete tím, že vytvoříte v jednom sešitu více listů, kde použijete odkazy, popřípadě trojrozměrné vzorce. Další možností je vytvoření relačních databází na listech Excelu. Tyto relační databáze propojí vaše tabulky pomocí primárních klíčů.

Úvodní foto: PCWorld.com