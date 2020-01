Přizpůsobte si svůj počítač s Windows 10 k obrazu svému! - 9.díl

Váš počítač není jen pouhopouhý stroj – určitě by zasloužil, aby byl tak trochu považován za součást vašeho já, co myslíte?

Předcházející díl

Zamysleli jste se někdy nad tím, co dělá váš domov právě vaším domovem? Co myslíte, jsou to obrazy? Nábytek? Nebo snad suvenýry či fotografie vašich blízkých? A v podstatě to samé platí pro váš počítač s operační systémem Windows 10. Pokud se s tímto operačním systémem teprve seznamujete, ukážeme vám, jak si jej přizpůsobit tak, aby tak trochu vystihoval vás. Je to přece váš počítač!

Několik poznámek týkajících se ochrany soukromí

Pamatujete si ještě, jak jsme vás vyzývali k tomu, abyste se proklikali přes OOBE a nastavení ochrany soukromí ponechali ve výchozím nastavení? Nyní by mohla být vhodná chvíle k tomu, abychom se k nastavení ochrany soukromí vrátili a popřemýšleli, která data Microsoftu poskytujeme. Použijeme k tomu nabídku Nastavení > Soukromí.

Vězte, že máte naprostou volnost v tom, abyste rozhodli, jaká data o sobě Microsoftu poskytnete, je to jako všude – něco za něco: Firma Microsoft by byla ráda, pokud byste pochopili, že čím více dat jí o sobě poskytnete, tím větší pak budete mít při používání počítače pohodlí. Samozřejmě na tom něco je. Pokud Microsoftu například povolíte přístup k historii vyhledávání a k dokumentům uloženým v cloudu, mělo by být logicky vaše vyhledávání daleko efektivnější. Reklamy ovšem budete vidět stále, a tak skutečně není třeba si vytvářet nějaké unikátní reklamní ID – tuto možnost proto doporučujeme v okně Nastavení > Soukromí > Obecné vypnout. Zároveň doporučujeme nastavit úroveň diagnostických dat Základní – tuto volbu najdete v okně Soukromí > Diagnostika a zpětná vazba.

Existuje samozřejmě celá řada dalších nastavení, která můžete provést, abyste si přizpůsobili svůj počítač: například si můžete přidat další monitor, kterým rozšíříte svůj pracovní prostor, odinstalovat bloatware (například Candy Crush), nebo si přidat vlastní postarší, ale osvědčenou klávesnici a myš… Je to všechno stále jen o tom jednom – aby váš počítač byl skutečně váš.

Úvodní foto: PCWorld.com