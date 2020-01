Přizpůsobte si svůj počítač s Windows 10 k obrazu svému! - 6.díl

Váš počítač není jen pouhopouhý stroj – určitě by zasloužil, aby byl tak trochu považován za součást vašeho já, co myslíte?

Zamysleli jste se někdy nad tím, co dělá váš domov právě vaším domovem? Co myslíte, jsou to obrazy? Nábytek? Nebo snad suvenýry či fotografie vašich blízkých? A v podstatě to samé platí pro váš počítač s operační systémem Windows 10. Pokud se s tímto operačním systémem teprve seznamujete, ukážeme vám, jak si jej přizpůsobit tak, aby tak trochu vystihoval vás. Je to přece váš počítač!

Uspořádání nabídky Start a Hlavního panelu -- pokračování

Uspořádání všech komponent operačního systému je otázkou zvyku a osobních preferencí. Na začátek přijměte několik tipů:

Pokud seznam aplikací nepoužíváte, ale zvykli jste si naopak na dlaždice, pak můžete seznam z nabídky úplně odebrat. A nejen to – nabídku Start dokonce můžete otevírat v režimu přes celou obrazovku – tak, jak jste byli zvyklí z operačního systému Windows 8.1.

Každá dlaždice se zobrazuje v jedné z celkem tří skupin, kterou můžete pomocí pravého tlačítka myši přejmenovat a přesouvat. Po klepnutí pravým tlačítkem na dlaždici máte možnost upravit její velikost. Tato možnost se hodí pro aplikace, které zobrazují nějaké informace, které se často aktualizují (jako je například aplikace Pošta, Kalendář nebo Zprávy). Firma Microsoft tuto funkci ale postupně omezuje, takže zřejmě oceníte, pokud budete mít dlaždice spíše menší.

Jestliže dlaždice naopak přímo nenávidíte, pak můžete ručně každou dlaždici odepnout, a tak se jich úplně zbavit. Další možnost spočívá v odinstalování některých aplikací používajících toto rozhraní.

Hlavní panel můžete úplně skrýt (nabídka Nastavení > Přizpůsobení > Hlavní panel), popřípadě jej můžete přesouvat po okrajích obrazovky. Kromě toho si můžete na Hlavním panelu uvolnit místo odstraněním málo používaných aplikací, jako je třeba aplikace Lidé – tentokrát ovšem se odstranění provede pomocí přepínačů.

