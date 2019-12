Přizpůsobte si svůj počítač s Windows 10 k obrazu svému! - 4.díl

Váš počítač není jen pouhopouhý stroj – určitě by zasloužil, aby byl tak trochu považován za součást vašeho já, co myslíte?

Předcházející díl

Zamysleli jste se někdy nad tím, co dělá váš domov právě vaším domovem? Co myslíte, jsou to obrazy? Nábytek? Nebo snad suvenýry či fotografie vašich blízkých? A v podstatě to samé platí pro váš počítač s operační systémem Windows 10. Pokud se s tímto operačním systémem teprve seznamujete, ukážeme vám, jak si jej přizpůsobit tak, aby tak trochu vystihoval vás. Je to přece váš počítač!

Proces přizpůsobení počítače začněte nastavením motivů -- pokračování

Motivy se po stažení z internetového obchodu Microsoft Store umístí v počítači do seznamu motivů. Jen tak na okraj – povšimněte si, že na stránce s motivy okna Nastavení můžete klepnout na ikonku Zvuky, která zobrazí stejnojmenné dialogové okno známé z Ovládacích panelů. Naprostá většina motivů používá standardní zvuky Windows, výjimkou jsou motivy inspirované počítačovými hrami, které obsahují vlastní soubory zvuku, nicméně právě přes zmiňovanou ikonku Zvuky se můžete v případě potřeby vrátit ke standardním zvukům známým z Windows.

Do počítače si klidně stáhněte tolik motivů, kolik jen chcete a pak si požadovaný motiv jednoduše vyberte přes nabídku Nastavení > Motivy. V nabídce Nastavení > Pozadí si pak můžete nastavit, jak často se mají střídat jednotlivé obrázky na pozadí obsažené v motivu. Osobně upřednostňujeme střídání v intervalu jednoho dne, nicméně není problém střídat obrázky na pozadí třeba každou minutu.

Další zastávkou v přizpůsobování operačního systému Windows 10 by měla určitě být nabídka Nastavení > Barvy, která vypadá, jako by se zde měla vybírat pouze barva pro zvýraznění položek, nabídek, přepínačů apod. Nic moc, že? Naštěstí skutečný důvod, proč tuto nabídku použít, se nachází úplně dole, kde se nachází nabídka pro výběr světlého nebo tmavého motivu. Vyzkoušejte je oba! Docela dost uživatelů totiž ocení, pokud na ně nebude monitor zářit více než je bezpodmínečně nutné. Nastavení bohužel není univerzální, tj. neplatí pro všechno: tmavý režim budete muset u některých aplikací nastavit zvlášť – naštěstí většina aplikací se automaticky řídí nastavením operačního systému.

V okně Přizpůsobení se nachází i nastavení Písma, které toho příliš mnoho nenabízí, za zmínku ale naproti tomu určitě stojí možnost nastavení zamykací obrazovky, což je obrazovka, která se zobrazí v okamžiku, kdy se počítač zamkne po určité době nečinnosti. Pokud si například na zamykací obrazovku přidáte aplikaci Kalendář, umožníte operačnímu systému Windows zobrazit při návratu k počítači nadcházející naplánovanou schůzku. Jedná se o skvělou možnost, jak si připomenout vše, co máte naplánované a podle toho si přizpůsobit svůj režim dne.

Pokračování

