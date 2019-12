Přizpůsobte si svůj počítač s Windows 10 k obrazu svému! - 1.díl

Zamysleli jste se někdy nad tím, co dělá váš domov právě vaším domovem? Co myslíte, jsou to obrazy? Nábytek? Nebo snad suvenýry či fotografie vašich blízkých? A v podstatě to samé platí pro váš počítač s operační systémem Windows 10. Pokud se s tímto operačním systémem teprve seznamujete, ukážeme vám, jak si jej přizpůsobit tak, aby tak trochu vystihoval vás. Je to přece váš počítač!

Jakmile poprvé spustíte svůj nový počítač, budete vzápětí dotázáni, jakým způsobem chcete spravovat své soukromí a zabezpečení. Nicméně jakmile tuto relativně krátkou proceduru skončíte, teprve pak začne ta správná legrace: Budete totiž muset nastavit tapetu pracovní plochy, nastavit nabídku Start, vybrat aplikace a zástupce. To všechno ostatně považujte za další etapu pro efektivní používání počítače, ale potěšitelné je, že se jedná o tu část, která je bezesporu zábavnější.

Funkce Out-Of-The-Box-Experience ve Windows 10

Při koupi nového počítače prakticky jistě musíte při jeho konfiguraci projít vším tím, co firma Microsoft označuje zkratkou OOBE, což znamená Out Of The Box Experience. Samotná zkratka OOBE v podstatě pouze označuje sled obrazovek instalačního programu, v některých jazykových verzích komentovanou hlasem Cortany, kterou anglicky namluvila Jen Taylor. Jednotlivé obrazovky OOBE se mohou počítač od počítače drobně lišit, zejména díky položkám, které jste při konfiguraci vybrali. Co je rovněž zajímavé, je i skutečnost, že Microsoft podle všeho má v současnosti tendence Cortanu začlenit nikoliv do role asistentky, ale spíš ji považuje za asistivní technologii jako takovou – a to minimálně u stolních počítačů. Ať je to, jak je, v každém případě je to Taylořin příjemný hlas, který vítá na platformě Windows.

Obecně vzato byste měli být schopni na většinu dotazů OOBE odpovědět naprosto bez problémů: ostatně budete dotázáni na svůj upřednostňovaný jazyk, rozložení klávesnice, budete vyzváni k připojení k bezdrátové síti Wi-Fi atd.

Úvodní foto: PCWorld.com