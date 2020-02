Připojení telefonu k Windows 10 přes aplikaci Váš telefon - 6.díl

Předcházející díl

Víte, proč byste (alespoň podle Microsoftu) měli ve Windows 10 používat aplikaci Váš telefon? Přece proto, abyste na počítači mohli naplno využívat ty nejdůležitější funkce vašeho smartphonu, tj. prohlížet fotografie, zprávy, oznámení, hovory včetně přístupu k domovské obrazovce – a abyste toto všechno mohli provádět, aniž byste svého smartphonu nějak dotkli!

Oznámení

Oznámení podobně jako zprávy nepředstavují nic víc než oznámení operačního systému Android, která již aplikace posílají na domovskou obrazovku vašeho smartphonu. Nic moc se s nimi dělat nedá, nicméně alespoň máte možnost tato oznámení filtrovat tak, aby se do počítače dostávala jen ta, o která stojíte.

Stejně jako oznámení na příchozí e-mail objevují se i tato oznámení na obrazovce počítače vpravo dole a zůstávají ve vašem Centru akcí. A právě tato skutečnost je dostatečným důvodem pro jejich filtrování, protože pak dochází k tomu, že upozornění na nový e-mail uvidíte jak na svém telefonu, tak se vám zobrazí i na vašem počítači od aplikace Pošta nebo Outlook.

Obrazovka telefonu

Toto je jedna ze zajímavějších přidaných funkcí aplikace Váš telefon – jedná se konkrétně o možnost přistupovat na domovskou obrazovku vašeho telefonu a tím pádem i k libovolné aplikaci operačního systému Android, která se na ní objeví. Obecně je možná lepší a pohodlnější vytáhnout svůj mobilní telefon, nicméně na druhou stranu, pokud by to měl být problém, představuje aplikace Váš telefon pohodlný způsob, jak se k domovské obrazovce dostat co možná nenápadně.

Vzhledem k tomu, že jste připojení z počítače ke svému mobilnímu telefonu přes připojení Bluetooth, je možné, že zaznamenáte nějaké prodlevy. (Při testování jsme zkusili přes připojení pomocí aplikace Váš telefon hrát několik her – hry jako Angry Birds jsou hratelné, akční hry ovšem už nikoliv). Nezapomeňte, že hlasitost mobilního telefonu nemůžete snížit, aniž byste ho dotkli – hlasitost tedy budete muset nastavit někde v hlubinách konfigurace mobilního telefonu.

Funkci pro zpřístupnění obrazovky telefonu s výhodou využijete třeba tehdy, pokud používáte v operačním systému Android aplikaci, k níž potřebujete přistupovat nenápadně, bez účasti protějšku v operačním systému Windows nebo na webu.

Pokračování

Úvodní foto: PCWorld.com