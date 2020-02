Připojení telefonu k Windows 10 přes aplikaci Váš telefon - 4.díl

Předcházející díl

Víte, proč byste (alespoň podle Microsoftu) měli ve Windows 10 používat aplikaci Váš telefon? Přece proto, abyste na počítači mohli naplno využívat ty nejdůležitější funkce vašeho smartphonu, tj. prohlížet fotografie, zprávy, oznámení, hovory včetně přístupu k domovské obrazovce – a abyste toto všechno mohli provádět, aniž byste svého smartphonu nějak dotkli!

Používání aplikace Váš telefon

Po dokončení instalace je konečně čas na to, abychom začali aplikaci Váš telefon skutečně používat. Na následujících řádcích je uveden rychlý návod k funkcím každé aplikace.

Jedno z nemilých překvapení má co dělat s klávesnicí na obrazovce vašeho smartphonu. Aplikace Váš telefon je navržena tak, aby vám umožnila přistupovat k vašemu telefonu z vašeho počítače, abyste měli možnost použít klávesnici počítače v aplikaci a následně pomocí této klávesnice odpovídat na zprávy. Osobně jsme byli dost v šoku, když jsme zjistili, že když (ze zvyku) vezmete smartphone do ruky, abyste odpověděli na nějakou zprávu, klávesnice na obrazovce zmizí. Pokud se to stane i vám, pak zkuste v nastavení operačního systému Android ve svém telefonu spustit vyhledávání po zadání klíčového slova „klávesnice“ a poté se ujistěte, že v telefonu máte k dispozici volbu pro povolení klávesnice na obrazovce i v případě, že píšete do smartphonu pomocí počítače. To vám totiž poskytne značnou míru svobody v tom smyslu, že můžete smartphone používat jak chcete i v případě, kdy je připojen k vašemu počítači.

Nezapomeňte v levém spodním rohu na ikonku ozubeného kolečka, které se používá pro nastavení aplikace Váš telefon. Zde najdete celou řadu voleb – za všechny jmenujme třeba možnost povolení textových zpráv SMS, ale nikoliv obrázkových zpráv MMS.

Pokračování