Připojení telefonu k Windows 10 přes aplikaci Váš telefon - 3.díl

Víte, proč byste (alespoň podle Microsoftu) měli ve Windows 10 používat aplikaci Váš telefon? Přece proto, abyste na počítači mohli naplno využívat ty nejdůležitější funkce vašeho smartphonu, tj. prohlížet fotografie, zprávy, oznámení, hovory včetně přístupu k domovské obrazovce – a abyste toto všechno mohli provádět, aniž byste svého smartphonu nějak dotkli!

Konfigurace aplikace Váš telefon na smartphonu

Zatímco aplikace Váš telefon by se měla na naprosté většině počítačů stáhnout automaticky, na smartphone je nutno stáhnout doprovodnou aplikaci s názvem Your Phone Companion – Link to Windows – tuto aplikaci je možné stáhnout buď pomocí odkazu, nebo pomocí telefonního čísla, které zadáte do aplikace Váš telefon ve Windows. Po zadání telefonního čísla vám Microsoft za okamžik zašle textovou zprávu obsahující odkaz ke stažení.

Na tomto místě je třeba připomenout, že je třeba aplikaci Your Phone Companion na smartphonu i aplikaci Váš telefon na počítači konfigurovat v podstatě současně, navíc je třeba se ujistit, že je váš smartphone i počítač aktualizovaný, dále musíte na obou zařízeních zapnout Bluetooth a samozřejmě obě aplikace je třeba i spustit. Vzápětí poměrně rychle projdete několika kroky, které zajistí propojení vašeho smartphonu s počítačem.

Během samotné instalace bude trochu třeba se mezi oběma zařízeními přesouvat a je velmi pravděpodobné, že bude navíc třeba doladit několik maličkostí. Instalační proces jako takový obvykle otestuje, zda je na obou zařízeních povoleno připojení přes Bluetooth – neplatí to ale úplně vždy. Dále instalační proces pravděpodobně obě zařízení i spáruje, nicméně při testování na testovacích smartphonech bylo při jejich výměně třeba výše popisované operace provést ručně. Velmi výrazně zařízením usnadníte komunikaci, pokud zkontrolujete, že jsou obě připojena ke stejné bezdrátové síti Wi-Fi. A až bude všechno zapnuté a funkční, pak budete pravděpodobně muset aplikaci Your Phone Companion samostatně přidělit oprávnění pro práci se zprávami, poté budete muset přiřadit oprávnění pro hovory, poté přidělíte oprávnění pro oznámení atd. Je to možná poněkud otravné, nicméně oprávnění tu jsou právě proto, abyste měli jistotu, že aplikace neporušují ochranu soukromí.

V žádném případě se nenechte odradit zdánlivě vypadající složitostí celé operace. Výše jsme popsali celou řadu kroků, které operační systém Windows udělá na pozadí za vás, další kroky pak nejsou ničím jiným než klasickým přidělováním oprávnění prováděným kvůli ochraně soukromí.

Úvodní foto: PCWorld.com