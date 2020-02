Připojení telefonu k Windows 10 přes aplikaci Váš telefon - 1.díl

Víte, proč byste (alespoň podle Microsoftu) měli ve Windows 10 používat aplikaci Váš telefon? Přece proto, abyste na počítači mohli naplno využívat ty nejdůležitější funkce vašeho smartphonu, tj. prohlížet fotografie, zprávy, oznámení, hovory včetně přístupu k domovské obrazovce – a abyste toto všechno mohli provádět, aniž byste svého smartphonu nějak dotkli!

Úvod

Možná vám to přijde poněkud úsměvné, ale než se začnete usmívat, popřemýšlejte, jak to vůbec je ve skutečnosti. Vždyť to znáte sami: jakmile vytáhnete svůj smartphone z kapsy, prakticky spolehlivě se ztratíte v záplavě všech těch zpráv, e-mailů, Instagramu – toto všechno vás rozptyluje a ruší při práci na počítači. Teoreticky byste mohli odmítnout spuštění Outlooku na svém počítači a použít namísto toho svůj smartphone. Ale to přece neuděláte, že ne? Vždyť přece on ten počítač je daleko pohodlnější, a navíc jsou jisté situace, kdy je pohrávání s mobilním telefonem považováno za nevychovanost.

Co se týče funkcí, je aplikace Váš telefon v podstatě kompletní, možná jen ten vzhled je ještě poněkud neotesaný. Abyste tedy z aplikace Váš telefon dostali maximum, budete si muset poněkud „namíchat“ tu správnou kombinaci hardwaru počítače a smartphonu, nicméně vězte, že ty nejzákladnější funkce jsou k dispozici prakticky každému. V tomto článku vám rovněž prozradíme, jak vypadá finální vzhled a co z něj můžete pro sebe vytěžit (pokud tedy bude co). Aplikace Váš telefon je možná poněkud překvapivě velmi jednoduchá a efektivní – záhy zjistíte, že vám toho nabídne daleko více, než možná zjistíte při jejím prvním spuštění a zběžné prohlídce.

Pokračování

