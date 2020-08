Pět relaxačních playlistů pro práci z domova - 4.díl

Předcházející díl

Pokud jste nedávno v souvislosti s koronavirovou krizí byli donuceni k práci z domova, popřípadě pokud ještě stále pracujete z domova, pak asi ráno nepotřebujete žádný rázný životabudič v podobě playlistu Spotify, který by vás stoprocentně probudil a připravil na nadcházející den. Pravděpodobně jste si takového stresu užili, popřípadě ještě si užíváte i dnes. Možná to bude chtít naopak spíše něco uklidňujícího, co nám pomůže soustředit se na práci z domova. Nám se v tomto ohledu naprosto dokonale osvědčil bílý šum a ambientní hudba.

Zvuky aut a dopravy pro lepší spaní a relaxaci

Počet stop: 12

Celková délka: 3 hodiny 59 minut

Odkaz Spotify

Na rozdíl od milovníků přírody, kteří při relaxaci oceňují zvuky ptáků a jemného vánku, jsou ti praví obyvatelé města šťastní, když slyší tepot městského života. V tomto playlistu se setkáte se zvuky aut jedoucích po ulici, se zvuky auta jedoucího po mokré dálnici, skřípotu písku po koly aut, burácení dieselového motoru kamionu nebo třeba zvuky kapek deště tak, jak jsou slyšet zevnitř zaparkovaného auta.

Tip: Zajištění hladkého přechodu mezi stopami pomocí jejich prolínání

Nic nenaruší přehrávání uklidňujícího playlistu Spotify s bílým šumem víc než náhlý přechod mezi současnou a následující stopou. Proto vám velmi doporučujeme povolit ve Spotify funkci prolínání (crossfade), která jemně ztiší aktuálně přehrávanou stopu a co možná nejhladčeji přejde k přehrávání další stopy.

U Spotify ve verzi pro operační systémy Android a iOS proto klepněte na nabídku Nastavení > Přehrávání a následně tažením posuvníku Prolínání upravte délku prolnutí (maximum je 12 sekund).

U desktopové verze Spotify se přesuňte na obrazovku Nastavení, kde se přesuňte dolů a zde stiskněte tlačítko Zobrazit pokročilá nastavení, zapněte pomocí přepínače volbu Prolínat skladby, a nakonec posuvníkem upravte dobu prolínání.

Úvodní foto: PCWorld.com