Pět relaxačních playlistů pro práci z domova - 3.díl

Pokud jste nedávno v souvislosti s koronavirovou krizí byli donuceni k práci z domova, popřípadě pokud ještě stále pracujete z domova, pak asi ráno nepotřebujete žádný rázný životabudič v podobě playlistu Spotify, který by vás stoprocentně probudil a připravil na nadcházející den. Pravděpodobně jste si takového stresu užili, popřípadě ještě si užíváte i dnes. Možná to bude chtít naopak spíše něco uklidňujícího, co nám pomůže soustředit se na práci z domova. Nám se v tomto ohledu naprosto dokonale osvědčil bílý šum a ambientní hudba.

Zvuky deštného pralesa: Zvuky přírody

Počet stop: 197

Celková délka: 7 hodin 8 minut

Odkaz Spotify

Pokud máte pocit, že se potřebujete ze svého těsného bytu, v němž právě pracujete, přenést do divočiny v Amazonii, pak univerzální playlist je skvělým počátkem. Obsahuje totiž směsici zvuků vodopádů, blížící se bouře, zvuky padajících dešťových kapek, exotických ptáků ozývajících se v korunách stromů atd. Playlisty se zvuky deštného pralesa jsou naprosto ideálním průvodcem pro relaxaci a zklidnění, a to zejména tehdy, pokud trávíte hodiny uvnitř v bytu ťukáním do klávesnice notebooku.

Zvuky domácích spotřebičů a dalších zařízení a přístrojů v domácnosti

Počet stop: 32

Celková délka: 42 minut

Odkaz Spotify

Osobně milujeme usínání při uklidňujících zvucích myčky nádobí, které naznačují, že myčka skutečně pracuje. Podobně velmi těžce neseme, pokud při práci v obývacím pokoji neslyšíme uklidňující ševelení větráku. Takže i když právě nemáte žádné nádobí, které byste potřebovali umýt, může vám tento povedený playlist posloužit k tomu, abyste zažili příjemné chvíle při vrnění myčky nádobí, klimatizace nebo puštěného vodovodního kohoutku. Tento playlist je navíc zajímavý tím, že jednotlivé jeho stopy neobsahují ztišení ani zesílení, takže jej můžete velmi snadno pouštět pořád dokola.

Úvodní foto: (c) Brocreative - Fotolia.com