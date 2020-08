Pět relaxačních playlistů pro práci z domova - 2.díl

Předcházející díl

Pokud jste nedávno v souvislosti s koronavirovou krizí byli donuceni k práci z domova, popřípadě pokud ještě stále pracujete z domova, pak asi ráno nepotřebujete žádný rázný životabudič v podobě playlistu Spotify, který by vás stoprocentně probudil a připravil na nadcházející den. Pravděpodobně jste si takového stresu užili, popřípadě ještě si užíváte i dnes. Možná to bude chtít naopak spíše něco uklidňujícího, co nám pomůže soustředit se na práci z domova. Nám se v tomto ohledu naprosto dokonale osvědčil bílý šum a ambientní hudba.

Ruch kavárny na pozadí pro efektivnější studium

Pokud milujete kavárny Starbuck a chybí vám při psaní na svém notebooku uprostřed tlačících se a spěchajících stejně postižených milovníků kávy jako jste vy, pak se tento playlist Spotify přesně pro vás. Prostě se posaďte a užijte si neformální tlachání pravidelných zákazníků kavárny (nebojte se, jednotlivým slovům rozumět nebudete), dále jemné chřestění stříbrného náčiní, lehké pípání pokladen, obracení stránek, drhnutí noh od židlí o podlahu (ale v rozumné vzdálenosti) atd. Pokud pracujete z domova a jste sami, pak vám tento playlist dozajista pomůže, abyste se opět cítili součástí davu.

Zvuky železnice

Existují lidé, kteří považují za maximálně uklidňující zvuky přírody, nicméně osobně se naše chutě ubírají spíše k té průmyslovější části, a v této souvislosti je velmi obtížné pominout takřka dokonale pravidelné dunění vlaku. Tento playlist obsahuje celou řadu uklidňujících zvuků vydávaných vlaky, přičemž některé jsou pořízeny zevnitř vlaku (což vám poskytne více onoho pravidelného dunění), jiné jsou zase pořízeny zvenčí (ty připomínají zvuk projíždějícího vlaku, popřípadě skřípot kol na kolejích). Snad se nemáme za co stydět, pokud prozradíme, že jsme tento playlist vydrželi bez přehánění poslouchat celé hodiny.

