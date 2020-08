Pět relaxačních playlistů pro práci z domova - 1.díl

Pokud jste nedávno v souvislosti s koronavirovou krizí byli donuceni k práci z domova, popřípadě pokud ještě stále pracujete z domova, pak asi ráno nepotřebujete žádný rázný životabudič v podobě playlistu Spotify, který by vás stoprocentně probudil a připravil na nadcházející den. Pravděpodobně jste si takového stresu užili, popřípadě ještě si užíváte i dnes. Možná to bude chtít naopak spíše něco uklidňujícího, co nám pomůže soustředit se na práci z domova. Nám se v tomto ohledu naprosto dokonale osvědčil bílý šum a ambientní hudba.

Pod pojmem bílý šum (white noise), který je v Live Science definován jako náhodný šum s rovnoměrnou spektrální hustotou (můžete si jej přirovnat ke zvukové podobě bílého světla), si pravděpodobně představíte v první řadě pomocníka při usínání nebo základ používaný umělci v oblasti ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response = Autonomní senzorická meridiánová reakce) pro navození stavu uvolnění a pohody. Možná to tak skutečně je. Nicméně pokud to funguje, proč ne? A vskutku se dá na Spotify najít zvuková stopa klimatizační jednotky, která nám pomůže usnout jako miminko.

Bílý šum kromě toho, že vám pomůže přejít do stavu blaženého klimbání, může působit uklidňujícím dojmem třeba i při práci u stolu v obývacím pokoji. A když používáme pojem „bílý šum“, máme na mysli přesně tento pojem. Existuje totiž i růžový šum, který je podobný bílému šumu, ale obsahuje vyšší frekvence, čímž připomíná zvuky deště nebo lehkého vánku. Dále existuje třeba i „hnědý šum“, který obsahuje hlubší zvuky připomínající třeba vodopád nebo burácení bouře v dálce.

Ukazuje se, že Spotify je doslova zlatým dolem obsahujícím playlisty bílého, růžového i hnědého šumu, na rozdíl od ambientní hudby, při jejímž vyhledávání získáme pouze směsici již zmíněných šumů. Na některých playlistech se nachází uklidňující a bzučivé zvuky domácích spotřebičů, jako jsou větráky, klimatizace nebo pračky. Další playlisty zase obsahují přírodní zvuky deštného pralesa či příboje narážejícího na pobřeží. Dají se ovšem najít i playlisty obsahující zvuky zaplněných letišť či dokonce kabin v letadlech.

V tomto seriálu jsme pro vás vybrali pět našich oblíbených playlistů bílého, růžového a hnědého šumu, které se dají nalézt na Spotify. Jejich přínos samozřejmě může být pro každého jiný, nicméně věříme, že tyto playlisty oceníte zejména v okamžiku, kdy budete uzavřeni doma a budou vám chybět zvuky přírody jako takové nebo třeba zvuky doprovázející shon v kanceláři.

Pokračování

Úvodní foto: PCWorld.com