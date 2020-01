Odstranění hesla pro přihlášení z Windows 10 - 1.díl

Asi se shodneme, že odstranění hesla pro přihlášení do operačního systému Windows 10 není moc dobrý nápad, ovšem neplatí to úplně vždy. Co když třeba máte doma počítač, kterého se nikdo jiný nikdy ani nedotkne nebo nesmí dotknout? Není toto právě případ, kdy je odstranění hesla pro přihlašování do operačního systému výhodou, protože prostě v tomto případě nemá příliš smysl?

Úvod

Opakované nutné zadávání hesla pro přihlašování se dá omezit – třeba tím, že omezíte nutnost zadávat heslo v okamžiku, kdy počítač probouzíte z režimu spánku. Nicméně existuje možnost, jak heslo úplně odebrat, takže nebude nutné heslo zadávat vůbec nikdy. Osobně jsme následující postup testovali na operačních systémech Windows 10 Pro a Windows 10 Home a zjistili jsme, že postup funguje u Windows 10 October 2018 Update, Windows 10 May 2019 Update i ve Windows 10 November 2019 Update. Není tedy důvod nevěřit, proč by tento postup neměl fungovat i v následujících aktualizacích.

V každém případě je nutno ještě jednou připomenout, že heslo stejně jako ověřování pomocí biometrických údajů či používání kódu PIN je vhodné nastavit, pokud hrozí, že může být počítač ztracen nebo ukraden, nebo třeba když hrozí, že se na místě, kde stojí počítač, může pohybovat prakticky kdokoliv a kde se může namátkou pokusit nějaký počítač neoprávněně použít. Pro tento účel je mimochodem naprosto skvělé ověřování pomocí funkce Windows Hello. Pokud jste si stoprocentně jisti, že riziko ničeho takového v žádném případě nehrozí, pak čtěte dále. Níže uvedený návod rovněž můžete použít i v případě, kdy se změní situace a vy budete potřebovat naopak do počítače, kde se heslo nevyžaduje, najednou nějaké heslo nastavit (třeba pokud dostanete v pokoji spolubydlícího nebo s vámi bude doma někdo dočasně bydlet).

Pokračování

